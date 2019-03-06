張建答中評：港澳融入國家發展是重中之重

3月5日上午，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李克強同志作政府工作報告。（中評社圖片） 中評社北京3月6日電（記者 秦正陽）第十三屆全國人民代表大會第二次會議於3月5日上午開幕，國務院總理李克強在政府工作報告涉港澳部分內容中指出，“我們要繼續全面準確貫徹‘一國兩制’、‘港人治港’、‘澳人治澳’、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事。全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政。支持港澳抓住共建‘一帶一路’和粵港澳大灣區建設的重大機遇，更好發揮自身優勢，全面深化與內地互利合作。我們堅信，香港、澳門一定能與祖國內地同發展共進步、一定能保持長期繁榮穩定。”



以上內容究竟蘊含了何種深意？中評社特別邀請上海國際問題研究院港澳研究室主任張建做出權威解讀。



張建表示，這是支持港澳融入國家發展大局的具體體現。而要將粵港澳大灣區建設成國際一流灣區，從近期來看仍需要具體項目支撐，需要粵港澳三地協同，需要讓民眾享受到大灣區建設的紅利。此外，“一國兩制”在港澳的形成、過渡及二十多年的實踐，對未來“一國兩制”的台灣方案也必然有借鑒意義。



中評社、今年政府工作報告的涉港澳部分有哪些值得我們關注的內容？



張建：從李克強總理的政府工作報告中能感受到我們國家正在朝著“兩個百年目標”奮鬥。港澳作為國家的重要一部分，十九大報告明確指出保持香港、澳門長期繁榮穩定是實現中華民族偉大復興的必然要求。再結合政府工作報告涉港澳內容，我認為支持港澳發揮自身優勢融入國家發展大局是重中之重，也是未來港澳工作的重點。



近幾年來，中央對港政策集中在支持香港融入國家發展大局，並從多方面給予具體政策支持。



一方面，中央高度重視香港融入國家發展大局。2017年中共十九大報告闡述支持香港、澳門融入國家發展大局，以粵港澳大灣區建設、粵港澳合作、泛珠三角區域合作為重點，全面推進內地同香港、澳門互利合作，制定完善便利香港、澳門居民在內地發展的政策措施。

