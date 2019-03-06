李明賢：朱立倫拚整合、韓國瑜還留一手

李明賢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨前主席朱立倫5日下午拜會高雄市長韓國瑜，國民黨台北市議員、前國民黨文傳會主委李明賢接受中評社訪問分析，這是朱主動出擊拉抬自己，一來可試探韓到底要不要選2020，二來也可爭取韓支持，對朱來說是黨內整合工程。不過他認為，韓之前留一手表示清明節後再談政治議題，此次雙方也是禮貌性的拜訪、互動，沒有對2020有太多火花。



朱立倫在5日下午前往高雄市政府拜會韓國瑜，兩人一見面除了來個大擁抱，也進行長達45分鐘的閉門會談，在朱結束會談後，韓祝福朱心想事成，也親自送朱下樓，兩人也不斷緊握對方的雙手。



1973年生的李明賢畢業於中國文化大學新聞系，曾任《聯合報》、《自由時報》、《中國時報》記者，2015年朱立倫擔任黨主席時擔任國民黨副主委兼發言人，2017年升任文傳會主委，並在2018年6月辭去文傳會主委一職，投入台北市議員選舉，並成功當選。



李明賢接受中評社訪問時表示，朱立倫已宣布參選2020，對朱而言，一定是尋求黨內各方力量支持，而就黨內來說，目前無論是民調或聲量，最強的都是韓國瑜。朱這一招是主動出擊，一來試探韓國瑜到底要不要選2020，二來也爭取韓的支持，若兩人的互動很好，甚至有比較明顯的動作，對朱立倫來說都是加分，「朱韓會」對朱來說也是在整合黨內的工程。



李明賢認為，至於有沒有效就看韓國瑜，韓此次也沒有鬆口什麼，雙方是一個禮貌性的拜會動作，就像之前有意角逐2020的國民黨前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平與韓碰面一樣。因為韓自己也講過，4月6日清明節後再談政治議題，這是韓留了一個伏筆。而清明節的時間剛好跟國民黨初選領表的時間重疊，他認為韓國瑜也是在等黨內初選領表前最後一刻，才會宣布重要的事情。



李明賢說，在韓國瑜還沒掀底牌前，朱立倫的拜會雖然有新聞度，但應該不會談成什麼實質的具體承諾，不過兩人至少是好朋友，且朱立倫還借將李四川擔任高雄市副市長，兩人見面至少眼神會是溫暖的。