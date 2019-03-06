中評關注：朱韓會高來高去　撲朔迷離

前中國國民黨主席朱立倫3月5日下午拜會高雄市長韓國瑜，兩人上演愛的抱抱。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月6日電（記者 高易伸）中國國民黨前主席朱立倫5日下午拜訪高雄市長韓國瑜，閉門會談近1個小時。會後聯訪，朱強調自己過去、現在跟未來都跟韓是好朋友，不論在任何崗位上都會彼此支持；韓則說朱已是宣布參選“總統”的候選人，祝他心想事成。兩人表面上看似客套有禮，實則仍各自保留空間，也讓這場“朱韓會”更加撲朔迷離。



5日下午的朱韓會掀起政壇的注意，但有趣的是，面對2020大選朱立倫是“已經開口”說要競逐大位的人，而韓國瑜則是“開不了口”的那個人。這場朱韓會令外界霧裡看花，真正的關鍵卻又不在兩人身上。



目前各家2020民調均顯示最強者為高雄市長韓國瑜，但韓要競逐大位與否卻有“自己說不出口”的苦衷。所以韓從未宣示自己“不選2020”，同時又跟黨內太陽吳敦義、朱立倫、王金平等人保持等距關係，一來累積自己的政治資本，也為2020保留活棋。



目前2020大選的“最大變數”不在韓國瑜、朱立倫或蔡英文身上，而是無黨籍台北市長柯文哲。因為柯選或不選都牽動著2020藍綠佈局，尤其在蔡英文民調低迷之際，民進黨內新潮流、扁系等是否尋求跟柯的合作空間更是耐人尋味。柯上周赴高雄探視陳水扁，除醫病關係的關懷之外，據聞會面過程還有“替人傳話”給扁。柯帶著誰的話來？傳遞的內容為何暫不得而知，但對2020大選或許有某種關鍵作用。



此外，今年3月16日的“立委”補選，台南國民黨謝龍介與民進黨新潮流郭國文的對決更可視為2020年藍綠大選的前哨戰。



這場立委補選的“變數”一樣不在謝、郭二人身上，而在無黨籍陳筱諭所可能造成的棄保效應身上。藍綠天王們“如何輔選”才能達到勝選目的，考驗其智慧。



韓國瑜努力拚市政眾所週知，但避談2020卻是一種抉擇，因為有些話不能從自己的嘴中說出。而在此前提下，這場朱韓會也就成了客套禮貌有餘，但外界霧裡看花的態勢。



韓國瑜雖祝福朱“心想事成”，同樣的話韓也曾對王金平說過。可以預見韓國瑜在四月份訪美之前，應該都會保持這樣的等距關係，對2020的參選態度與決定亦是如此。