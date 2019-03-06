民進黨動搖兩岸關係的基本邏輯

中評社香港3月5日電（作者 金九泛）九合一選舉中大敗於國民黨使得民進黨在2020連任的信心大受打擊。在2月19日告知CNN確定參選的蔡英文以及可能參選的賴清德成為民進黨目前最有力的候選人。而聯合報12月27日的民調顯示，除吳敦義以外，柯文哲、朱立倫、王金平、馬英九或是張善政若參選都會構成民進黨連任“總統”寶座的挑戰，特別是最近有參選跡象且網絡人氣火爆的柯文哲。在內政不利、經濟無起色的條件下，除了複制2004陳水扁的”兩顆子彈”這種可以說充滿陰謀論色彩的事件，民進黨最有力的牌之不外乎兩張：炒作對岸威脅及拉取以美國為首的國際支持。



來自對岸的“威脅”



1月2日，國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上稱“中國人不打中國人”，提倡一國兩制與九二共識的同時多次強調“和平”、“發展”、“合作”、“共贏”。其“促統”的基調要比“反台獨”更為濃厚。即便習近平主席將“外部勢力干涉和極少數‘台獨’分裂分子及其分裂活動”作為動用武力的條件，然而，綠營人士以及媒體還是抓住了“我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項”這段話做了文章，添加了濃厚的“武統”意味以及營造了危機氣氛。



以往傾向於維持現狀，在“九二共識”上一直模糊的蔡英文以 “我們始終未接受‘九二共識”首次公開表態不接受“九二共識”，並以“四個必須”、 “三道防護網”強硬的進行了回應。同時在CNN的採訪中稱 “中國展現出一種意志，就是它不惜以武力來擴充它的影響力的這種意志”，而表示“我們自己會承受第一波的攻擊之後，全世界其他的國家可以共同站出來對中國做一個很強烈的表示跟壓力”。“行政院長”蘇貞昌則稱“戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，我們絕不投降” 這段丘吉爾抗納粹時所說的話正符合台灣現況，將海峽兩岸的狀況比作正式開戰的兩國。



武力衝突的可能性確實存在於兩岸之間。然而考慮到大陸不放棄武統作為最後手段是一直以來的常態、經濟與社會發展視仍是主要目標、中美間的武力對比仍存在鴻溝等因素，炒作武統威脅既不符合兩岸現狀也過於誇張。蔡英文及其幕僚在這時機的強硬更容易從九合一選舉後民進黨對於民意低落的危機感及提升2020年大選前的支持率的考慮來解釋。台灣民意基金會1月21日公布的民調也確實顯示蔡英文該月的支持率從24.3%上升到34.5%，這一升幅主要來自於蔡英文的強硬表態獲得了部分獨派以及希望維持現狀的民眾的支持。



透過炒作兩岸議題而取得的這一效果似乎提供了蔡英文等人一張在國民黨支持率低迷時打起來有風險，現在打起來卻理所當然的選舉牌：若無法在民生及經濟議題上取得優勢，則不如將選舉的焦點轉向兩岸關係，透過炒作大陸威脅來提升支持率。考慮到國民黨支持九二共識以及稱“兩岸一家親”的柯文哲在統獨議題上一貫的模糊性，最有利於民進黨的方式就是製造武力逼統的恐懼來鞏固獨派以及拉攏希望維持現狀的群眾。如台灣大學政治學系教授王業立所認為，一方面蔡英文的“維持現狀”論述已過時，保持模糊且封閉立場則可能會連任不利。確實，考慮到蔡英文在“維持現狀”的期間台灣經濟發展停滯、“外交”受挫，炒作大陸威脅有助於合理化兩岸經貿關係倒退以及外交失利。

