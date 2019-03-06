中評關注：朱立倫與韓國瑜密談　得到答案？

中評社高雄3月6日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020提名暗潮洶湧，黨內太陽不論民調或聲量都不如自詡為“后羿”的高雄市長韓國瑜，但韓始終沒有下定決心宣布YES OR NO，每個太陽是否都會急得不得了，不得不都得來找后羿密談，才能安心？



民進黨執政後大環境不佳加上“韓流”崛起，去年底九合一選舉民進黨大敗，韓流成為一股勢不可擋的效應，也是國民黨成功搶回2020政權的關鍵。



韓國瑜的一舉一動都受到矚目，但從去年12月上任後連續不停被追問參選2020一事，韓國瑜始終沒有明確答案。隨著王金平將在7日宣布參選，韓國瑜則鬆口表示會找時間給一個“答案”，讓情勢急轉直下，拖延戰術已到節骨眼。



黨內目前民調最高的朱立倫，5日前來拜會韓國瑜，這一場“朱韓會”當然充滿濃濃的政治意味，也被譽為最有可能選大位的兩人會面。這場“朱韓會”雖然並非決定性的一擊，但至少起了不少宣示性的作用，朱應該透過會面得到想要的資訊。



韓國瑜是吳敦義欽點選高雄市長，王金平在選戰中更給了韓相當多幫助，反倒朱立倫跟韓國瑜互動較不明朗。



朱立倫這次拜訪表達雙方友好的態度，彼此也有默契不說破，雖然沒有明確“挺朱”和也沒有“反朱”，反而有一種“手心手背都是肉”“三不相幫”的感覺，這對朱在初選情勢也算是一種加分，可能也達到一種安心的效果。