張亞中訪王金平談及和平協議　要求初選辯論

張亞中5日拜會王金平。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文） 已宣布爭取中國國民黨2020大選提名的台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長張亞中，5日傍晚拜會前“立法院長”、現任不分區立委王金平。張亞中表示，他和王談話共有六個重點，包括“立院”席次應該增加、人頭黨員問題、兩岸和平協議的態度，以及台灣近一、二十年“國家認同”及身份認同等。他主張台灣應派出最強的談判團隊與大陸談判，談判完成之後交由“國會”決議，之後如果民進黨還是有意見，歡迎民進黨進行複決公投。



張亞中強調，他將來也會找國民黨前主席朱立倫，甚至是黨主席吳敦義，因為做為候選人，或是潛在候選人，彼此就核心問題交談與了解是有必要的，也希望國民黨能做到真民調、真黨員投票、真辯論，才能產生真正的太陽。



張亞中會晤王金平院長談話重點：



一，向王院長介紹憲政政見，認為2005年因為林義雄個人毫無學理的要求逼迫下，“修憲”通過“立委”數減半為113席且採行有利國民兩大黨而不利小黨的日本式聯立制，極不合理。張亞中主張“立法委員”數應為200席，不分區及區域“立委”各100席，並採行較為公平的德國式聯立制。



二、國民黨目前在初選方式為何、要否二階段初選、要否徵召事上紛擾不斷，已嚴重影響黨的形象。張亞中主張，任何初選方式必須以“真辯論”為前提。即使是要徴召，也必須由當事人進行辯論，以讓人民充份了解參選人的理念及完整政策。初選至少應舉辦三到五場電視辯論。



三，外界質疑國民黨有私人所控制的“人頭黨員”，影響國民黨形象甚大，且會造成初選不公。張亞中建議王院長，能夠主導國民黨黨籍重檢，邀請如律師團體的第三方負責，客觀地協助國民黨進行黨籍重檢，並確保黨員的個資安全。



四，國民黨在2015年高層撤除包括簽署兩岸和平協議在內的“和平新政綱”，如今卻又主張簽署兩岸和平協議。以往國民黨主張要經過全民同意才與大陸進行協商。張亞中請問，王院長目前對和平協議的具體內容有何構想？如何避免類似服貿協議引發的太陽花運動，使得台灣社會為此付出龐大的空轉代價？而關於這一點，張亞中主張不能再像過去馬英九所謂的要有社會共識，民進黨永遠不會跟你有共識，難道就這樣持續空轉下去？張亞中主張首先派出最強的談判團隊而不是最有代表性的談判團隊，談判完成之後交由“國會”決議，之後如果民進黨還是有意見，歡迎民進黨進行複決公投。

