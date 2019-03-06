中評關注：蔡政府暫不嗆韓國瑜　用意為何？

蔡政府對於韓國瑜年底到大陸訪問，事前話說的保留。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）高雄市長韓國瑜日前到新加坡、馬來西亞訪問推銷農產品，遭到“農委會”嗆聲。但韓這次宣布月底要訪問香港、澳門、廈門等地時，陸委會主委陳明通以及“行政院長”蘇貞昌卻一改之前嗆韓的態度，蔡政府反而正向態度對待韓，蘇甚至還說會幫忙韓。蔡政府一改過去嗆韓，“順韓而走”，可能跟韓參不參選2020有關。蔡政府態度轉變，評估了韓參選的可能性，不想把韓越打越高。



前陣子蔡政府積極的打韓國瑜，當時可能評估韓參選2020機會不高，想藉著“打韓”，邊緣化無黨籍台北市長柯文哲。但隨著國民黨2020情勢越來越不明朗化，韓是否百分之百不參選2020，已經不是這麼肯定的答案。



民進黨若一再打韓國瑜，反而讓韓聲勢越高，對蔡英文尋求連任不利。若最後韓投入選舉，那部分功勞還不得不說是民進黨，把韓人氣打成“總統級”。



韓國瑜日前到新馬地區促銷農產品，東南亞是蔡政府力推新南向的地區，因此，“農委會”這麼積極打韓，由於“農委會”現任主委陳吉仲，與蔡英文關係很好，可能是擔心蔡政府新南向政策被韓國瑜訪問所掩蓋，才會跳出來說那是“既有通路”，要打臉韓。但韓並未因此被打倒，反而人氣越來越高，接著還要訪問大陸與美國。



韓國瑜即將訪問大陸，蔡政府行前並未特別說一些難聽的話，陳明通還說他們很放心，蘇貞昌雖然一開始提醒韓國瑜，要注意中國給予的政治框架，但稍晚被問到會不會幫忙時，他也說支持兩岸城市交流會幫助韓國瑜。



蔡政府似乎感受到韓國瑜對於2020仍有所保留，並非完全不選。蔡政府現在的態度，就是保留韓可能參選的可能性，至少在情侍衛明朗的狀況下，蔡政府不急著隨便出招，避免遭到反作用力。

