快評：大陸自信樂觀　對台繼續採取兩手策略

中評社快評／總理李克強昨天所作的“政府工作報告”中的涉台內容，含標點符號共178字，有兩個要點，一是堅決反對和遏制“台獨”，另一是深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作。



國台辦主任劉結一昨天會後在“部長通道”亮相，談到反對“台獨”是兩岸同胞的共同責任，和平統一後，台灣同胞的社會制度、生活方式、個人財產會得到充分尊重。劉結一對“政府工作報告”中的涉台內容作了詮釋，也作了補充。



多年來外界將大陸一手反對“台獨”，一手推動兩岸交流視為對台兩手策略，所謂“軟的更軟，硬的更硬”，軟硬兼施，讓台灣當局難以招架。從“政府工作報告”涉台內容及劉結一在“部長通道”的答問內容看，大陸對兩岸關係未來發展自信樂觀，對台工作將繼續採取兩手策略。



在反對和遏制“台獨”方面，大陸意志堅定，絕不留情，“台獨”冒頭就打。在深化兩岸融合發展方面，大陸從國家部委到地方省市，均將推出更多惠及台灣同胞的政策措施。比如福建廈門將全力打造兩岸融合發展示範區；浙江將全面開展惠台“76條實施意見”落實年活動，等等。



兩年多來兩岸政治上遇到困難，但大陸不會消極等待，會繼續推動兩岸經濟文化各方面的交流。兩岸已從原來一般性的交流逐漸深化到融合發展，民眾期待的大交流、大合作局面，有希望在來年出現。