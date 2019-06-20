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歐陽文章：五律•夏荷
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2019-06-20 00:12:54
中評社香港6月20日電/歐陽文章：五律•夏荷
作者：歐陽文章 北京 經濟學研究學者
五律•夏荷
西湖六月中，最憶荷花紅。
玉立俏容異，搖曳英蕊同。
風吹香不盡，葉綠碧無窮。
一塵也不染，高風亮節頌。
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