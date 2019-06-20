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歐陽文章：五律•夏荷
http://www.CRNTT.com   2019-06-20 00:12:54


　　中評社香港6月20日電/歐陽文章：五律•夏荷　 

　　 作者：歐陽文章　北京 經濟學研究學者 


　　　　　五律•夏荷 


　　　 西湖六月中，最憶荷花紅。 

　　　 玉立俏容異，搖曳英蕊同。 

　　　 風吹香不盡，葉綠碧無窮。 

　　　 一塵也不染，高風亮節頌。 
 
 

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