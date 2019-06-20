中評社香港6月20日電/歐陽文章：五律•夏荷



作者：歐陽文章 北京 經濟學研究學者





五律•夏荷





西湖六月中，最憶荷花紅。



玉立俏容異，搖曳英蕊同。



風吹香不盡，葉綠碧無窮。



一塵也不染，高風亮節頌。





