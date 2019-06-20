中評關注：槓蘇貞昌　韓國瑜強化參選正當性

韓國瑜和蘇貞昌槓上。（中評社資料照） 中評社台北6月20日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的高雄市長韓國瑜，近來和“行政院長”蘇貞昌為了高雄市登革熱議題開槓，兩人唇槍舌戰可說是每天上演。對於韓國瑜來說，因為上任高雄市長才半年時間，就要轉戰2020的正當性一直被拿出討論，而藉著“中央”打壓高雄市府，即便是攸關人命的登革熱也要卡，就讓韓更強化了自己出征2020的正當性，且會激起自己支持者的團結，對於鞏固支持度絕對有幫助。



高雄市政府和“行政院”因為登革熱防疫經費編列多次交鋒。韓國瑜參加政論節目開講時說“如果‘中央’再不給錢，再有一個登革熱病例都算蘇貞昌的”。蘇貞昌則反擊“高雄市長是韓國瑜在當，責任卻要他（蘇貞昌）扛，天下竟有這樣賴皮的事”，他還酸“連一隻蚊子都治不好，還要到處趴趴走，說要治國，這樣會不會荒唐”。



韓國瑜則再回應表示，當天出席“行政院會”，院長說要給高雄補助，他有鼓掌，相信“中央”可以感受到高雄誠懇的拜託。“現在講口水戰沒有意思，拜託“中央”趕快把防疫經費5318萬元(新台幣)趕快撥下來”。事件最新發展是，行政院19日已全數批准高市府提出的5318萬元登革熱防疫補助款。



其實從上周蔡英文贏得民進黨初選，要代表競爭2020連任後，可以明顯看出，蘇貞昌已將火力對準韓國瑜，不管之前釋出“行政院”院會影片，影射韓在開會時打瞌睡，或是登革熱事件，就是要藉由各種機會，形塑韓高雄市政處理不好的負面形象，打擊韓的聲勢。



而韓國瑜當然不示弱，甚至反過來借力使力，要讓外界清楚知道，高雄市府在“中央”卡關下，很多事情都無法施展手腳，甚至連登革熱防疫這樣的事，“中央”也不撥經費還處處刁難，損害的都是高雄市民的權益。



韓國瑜要釋出的訊號，就是他為了高雄市民在拼命做事，但“中央”卻拼命卡關，要解決這樣的困境，只有在明年政黨輪替才能解套，因此更強化了他出戰2020的正當性。所以如果接下來蘇貞昌繼續砲打韓國瑜，是不是幫韓更拉抬了聲勢，後續怎麼發展會是很有趣的觀察點。