蕭敬嚴答中評：兩岸交流不能、也不該被中止

中國國民黨青年部主任蕭敬嚴（中評社 海涵攝） 中評社漳州6月20日電（記者 海涵）中國國民黨青年部主任蕭敬嚴日前在參加第十一屆海峽論壇·海峽兩岸（漳州）鄉村產業發展研討會時接受了中評社記者專訪。他表示，無論兩岸政治局勢如何，雙方民間和基層的交流，不可能被中止，也不應該被中止。



第十一屆海峽論壇上青年參與人數比重很多，談及此，蕭敬嚴對中評社說，近年來，兩岸青年在各個層面的交流都非常頻繁，交流的深度和廣度都遠超以往。無論是正在讀書的台灣青年還是剛剛畢業正要就業的台灣青年或是已經就業的台灣青年，大家出於現實層面的考慮都渴望到市場大的地方去走走，而大陸的市場非常大，這對他們而言很有吸引力。



“這屆海峽論壇中還特別設有電競項目的議題，”蕭敬嚴說，隨著這些青年議題被提出並被放進海峽論壇的項目中，會吸引更多台灣年輕人前來參加，並可以進一步促使台灣年輕人來到大陸來看。在這種交流的過程中，可以讓兩岸的年輕朋友之間互相更加了解。兩岸年輕人在如此年輕的時候，就可以有機會相識、互相理解甚至相知相惜，這就促使他們結下了感情，這對未來的兩岸發展、兩岸關係發展非常好。



作為中國國民黨中央黨部青年部的主任，蕭敬嚴對於未來兩岸之間青年的交流非常樂觀。他表示，無論兩岸之間的政治狀況如何，兩岸青年的交流和兩岸的交流都應該持續進行。“雖然現在兩岸關係停滯，但是站在國民黨和國民黨青年部的立場上，我們都對兩岸交流非常樂觀其成。”



他說，當前，不僅很多台灣的年輕朋友來到大陸，也有很多大陸的年輕朋友來到台灣學習、就業等。兩岸同胞在血緣、歷史文化、生活方式和習慣等方面很相近，相互之間的交流是完全沒有阻礙的。所以不管政治局勢如何，兩岸的交流如同水乳交融一樣，必須要持續，而且也絕對不可能被中止。

