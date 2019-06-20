黃耀明談農村電商　同台胞分享鄉村發展經驗

閩南師範大學鄉村振興戰略研究院執行院長黃耀明（中評社 海涵攝） 中評社漳州6月20日電（記者 海涵）18日上午，閩南師範大學鄉村振興戰略研究院執行院長黃耀明在參加海峽兩岸（漳州）鄉村產業發展研討會時，以《農村電商：架起城鄉融合的互聯網橋梁》為題作主題演講。他指出，農村電商，可以積極發揮好信息技術和互聯網的載體和引擎作用，打破農村時空局限，消弭城鄉數字鴻溝，激發城鄉市場活力，實現城鄉人才的最大化流動。農村電商是我國快速發展的現代互聯網信息技術與農村生產、流通和消費結合而產生的一種新業態，在促進農業生產、流通、消費方式智慧化轉型升級及城鄉互動等方面扮演著極為重要的角色。農村電商已然成為農村脫貧攻堅的重要手段，促進城鄉融合的橋梁，實施鄉村振興的路徑。



黃耀明說，黨的十九大報告提出實施鄉村振興戰略，是以習近平同志為核心的黨中央著眼黨和國家事業全局，深刻把握現代化建設規律和城鄉關係變化特征，順應億萬農民對美好生活的向往，對化解發展不平衡和不充分社會矛盾作出的重大決策部署，是決勝全面建成小康社會、全面建設社會主義現代化國家的重大歷史任務，是新時代作好“三農”工作的總抓手。實施鄉村振興戰略的總目標是農業農村現代化，總方針是堅持農業農村優先發展，總要求是產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕，具體包括產業振興、人才振興、文化振興、生態振興、組織振興的全面振興。建立城鄉融合的發展體制機制和政策體系則是制度保障。



他指出，從城鄉一體化到城鄉融合的提升，意味著我國的城鎮化發展進入高級階段，也意味著城鄉之間的互動互構方式更注重內涵層面。為此，去年國家出台了《中共中央國務院關於建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系的意見》，這是我國推進城鄉融合發展的綱領性文件，其對於釐清當前認識，明確發展目標和路徑，制定發展政策，描繪發展藍圖具有重大意義。《意見》提出我國將以完善產權制度和要素市場化配置為重點，著力破除戶籍、土地、資本、公共服務等體制機制弊端，促進城鄉融合發展。《意見》指出到2022年，城鄉融合發展體制機制初步建立。但城鄉融合併不是簡單地畫一個圈，而是真正意義上的水乳交融和城市反哺。怎麼實現城鄉融合？如何破除城鄉二元中最基礎的制度桎梏和文化偏見？必須認真從經驗和實踐層面思考城鄉融合的具體實施路徑。當前，國家經過一個時期的建設與發展，尤其是中央連續16年用一號文件的方式關注“三農”工作，城鄉融合已經取得初步成績。如便捷交通建設使得城鄉互動成為可能，信息互通互聯促進城鄉要素流動，鄉村公共產品建設持續投入極大改善農村公共服務水平等。但是，我們必須看到，當前發展最大的不平衡就是城鄉不平衡，發展最大的不充分依然是鄉村發展不充分。從深層次說造成人才、土地、資金、產業、物產、信息等要素流動不順暢，是長期以來城鄉二元壁壘的突出體現，更是城鄉差距的核心所在。

