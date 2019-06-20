兩岸專家共研鄉村振興　曾玉榮分享福建經驗

福建省農業科學院農業經濟與科技信息研究所所長、福建省台灣農業研究中心研究員曾玉榮（中評社 海涵攝） 中評社漳州6月20日電（記者 海涵）福建省農業科學院農業經濟與科技信息研究所所長、福建省台灣農業研究中心研究員曾玉榮在參加海峽兩岸（漳州）鄉村產業發展研討會時，分享了其關於福建鄉村振興戰略中產業發展的若干思考。他認為，為促進福建省鄉村振興，要做到，發展特色產業，提高農業競爭力，推動農業產業功能向生產、生活、生態拓展，以“三產融合”為紐帶提升產業發展效益，促進農村資源價值化，提高產業經營收益，拓展兩岸農業產業合作新領域。



曾玉榮指出，福建省鄉村振興戰略中產業興旺的總體要求是，堅持穩中求進工作總基調，牢固樹立新發展理念，落實高質量發展的要求，堅持把解決好“三農”問題作為全黨工作重中之重，堅持農業農村優先發展，按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求。



他表示，圍繞產業興旺，加快特色現代農業建設，要做到：1.提高糧食安全保障能力。大力發展糧食產業經濟，加快實施“優質糧食工程”；2.做強、做優做大特色農業產業。加快發展茶葉、蔬菜、水果、畜禽、水產、林竹、花卉苗木等七個全產業鏈產值超千億元的優勢特色產業；3.高水平推進特色農產品優勢區建設。加快國家現代產業園建設，推進59個省級、100個市級、300個縣級現代農業產業園創建；4.推進農業綠色發展。加快推進生態農業建設，促進形成綠色低碳循環的農業產業體系；5.全面推進質量興農。堅持品質提升，推動農業由增產導向轉向提質導向。建立健全農產品產地准出與市場准入無縫對接機制，實現全鏈條質量安全監管；6.加快發展數字農業。推進物聯網、大數據等現代信息技術在農業產加銷各個環節的應用，逐步實現生產環節的精確化、信息化管理；7.擴大農業對外開放與閩台合作。推進福建農業對外開放合作試驗區、境外農業合作示範區建設。促進閩台農業深度對接，提升台灣農民創業園等建設水平；8.打響“清新福建 綠色農業”品牌。大力發展品牌農業，實施產業興村強縣行動，支持發展一村一品，培育發展一批特色產業產值超百億的一縣一業。



曾玉榮認為，產業興旺是實現福建省農業農村現代化必然需要。主要表現在：



其一，重構新型城鄉關係，反哺農村發展的必然要求。改革開放40年來， 城鎮化的快速推進。1978年， 中國城鎮化率僅為17.9%， 2017年達到58.52。速度在世界經濟罕見。世界銀行認為， 影響21世紀世界發展趨勢的重大事件之一就是中國城鎮化的推進。按照《十三五規劃綱要》， 到2020年， 城鎮化率要達到60%。到2035年可達70%左右。屆時仍然有4.5億人在農村居住。如果沒有鄉村振興， 農村將處於現代化的邊緣狀態， 中國的現代化就不是真正的現代化。

