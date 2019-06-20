新加坡官員赴京　探討亞太自由貿易的未來

亞太地區自由貿易的未來（中評社 吳紫萱攝） 中評社北京6月21日電（實習記者 吳紫萱）2019年6月18日，新加坡貿工部兼教育部高級政務部長徐芳達（Chee Hong Tat）訪問全球化智庫（CCG）北京總部，與新加坡外交及政府官員，以及中國國內數位經貿領域的高級專家，就亞太地區經貿問題舉行了圓桌討論會。與會人員針對全球貿易動蕩下中國和新加坡的合作發展，WTO、CPTPP等地區和全球貿易機制，中國的亞太政策及其他一系列地區和國際發展問題進行了一系列的交流和討論。



全球化智庫創始人兼理事長王輝耀先生發表講話對徐芳達的來訪表示了熱烈的歡迎。



在演講中，徐芳達高度讚賞中國和新加坡就經濟和金融的長期且穩固合作，並且表示兩國即將迎來建交30周年，這是兩國合作發展的里程碑。近幾年中國與新加坡高層互動頻繁，去年中國的國務院總理李克強、國務院副總理韓正、國家副主席王岐山等高層領導相繼出訪新加坡，其中國務院副總理韓正、國家副主席王岐山的訪問都是在徐芳達的陪同下進行的。就在前幾個月，新加坡的一些領導人包括總理李顯龍、副總理王瑞傑等也相繼來訪了中國參加了北京、上海等的一系列高峰會議。兩國之間共同促進並且都在為了更好的合作共贏做出相應的改變。



去年11月兩國簽署了“中國新加坡重慶戰略互聯互通項目”，他指出通過重慶互聯互通示範項目這個平台，新中兩國共同為東南亞地區的發展提供服務，它不僅目標遠大，而且意義重大。就在同月兩國還將“中國新加坡廣州知識城“升為國家級合作項目，廣州知識城在未來將推出更多改革舉措，包括實施自由貿易試驗區改革試點，探索開展“模擬自貿區、比照自貿港”實驗等等。新加坡與中國在不同地區有著不同特色的投資合作關係。比如新加坡和山東成立了新加坡—山東經貿理事會，由徐芳達任新方聯合主席，他表示：山東作為中國人口第二多的大省，擁有日益增多的中產階級人士，他們對醫療、教育等服務業的需求和要求越來越高。同時，中國社會也正迅速轉向科技和創新引領發展，這都為新魯機構和企業創造了新的合作機遇。新加坡—上海全面合作理事會，就在上個月，在上海召開首次會議，新滬企業和機構在會議上簽署五項諒解備忘錄，為兩地在國際仲裁、金融、生物醫藥、智慧城市、創新和初創企業等領域的合作奠定基礎。不久前我們兩國還簽署了中國和新加坡“升級”自由貿易協定，協議規定：兩國將加強投資保護，改善海關程序與貿易補救措施，同時在雙方的電子商務和環境領域展開合作，兩國要持續對外開放，深化合作，進一步促進中國與新加坡之間的雙向互通。



徐芳達表示，中國的改革開放政策十分具有智慧。40年前的改革開放讓市場驅動經濟，中國得以迅速發展自身經濟實力，使中國達到中等收入國家水平。去年中國的GDP增長相比