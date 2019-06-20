中評關注：特朗普談香港問題？中方態度明確

外交部新聞發言人陸慷回答香港媒體記者提出的問題。（中評社 林艶攝） 中評社北京6月20日電（記者 林艶）外交部新聞發言人陸慷6月19日下午就美國總統特朗普是否會在G20中美元首會晤期間談到香港近期發生的事情回答香港媒體記者提問，他再度重申表示，如果外方真心善意想了解，我們對通過溝通增進了解從來都是持開放態度的。但如果任何人或者勢力抱著先入為主的偏見，甚至懷著不可告人的政治目的試圖干涉中國內政，我們的態度也非常明確，那就是堅決反對。



在昨天的外交部例行記者會上有來自香港的媒體記者向陸慷問道，特朗普總統曾表示將在二十國集團領導人大阪峰會舉行會晤期間談及香港問題，在此前接受《時代》周刊採訪時也曾表示，發生在香港的遊行對香港和北京來說影響都很大。請問發言人對此有何評論？



關於特朗普總統在會晤期間是否會談到香港特別行政區近期發生的事情，陸慷再度重申表示，在中外交往過程中，如果外方真心善意想了解發生在中國的情況以及中國中央政府或地方政府的政策，我們對通過溝通增進了解從來都是持開放態度的。但是如果任何人或者勢力抱著先入為主的偏見，甚至懷著不可告人的政治目的試圖干涉中國內政，我們的態度也非常明確，那就是堅決反對。



至於特朗普接受《時代》周刊採訪的表態，陸慷表示，沒聽說過，但大家都知道，特朗普總統明確說過，關於發生在中國香港的事情，他相信中國中央政府和香港特區政府能夠處理好自己的事情。



自反《修例條例》遊行以來，香港問題成為了外交部例行記者會上的一個熱點話題。陸慷在6月17日也曾就媒體記者提到香港上周日的遊行是當地民眾表達真情實感，還是背後有外國勢力在插手的問題作出回應。陸慷表示，很多事實表明，自從今年2月香港特區政府決定修例之後，一些外國政客甚至政府就散布過煽動性的言論。



外交部新聞發言人耿爽在6月14日也曾就外部勢力干預香港事務一事作出回應表示，近來一些西方國家就中國香港特別行政區修例頻頻發表不負責任的錯誤言論，對香港事務說三道四、指手畫腳。一些西方政客公然為反中亂港分子撐腰打氣。一些國家駐香港的總領館不顧國際法和國際關係基本準則，多次發表錯誤言論，煽風點火、推波助瀾。這些事實大家都看得清清楚楚。



耿爽強調，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。我想正告有關國家和一些人，中方堅持貫徹“一國兩制”方針堅定不移，維護國家主權、安全與發展利益的決心和意志也堅定不移。任何妄想在香港製造混亂、破壞香港繁榮穩定的圖謀，都必然遭到包括廣大香港同胞在內的全體中國人民的堅決反對，既不得人心，也不會得逞。