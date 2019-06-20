中評鏡頭：外交部新聞發言人為啥不打領帶？

陸慷不打領帶主持例行記者會是一個特別精心的安排。（中評社 林艶攝） 中評社北京6月20日電（記者 林艶）外交部新聞發言人陸慷6月19日下午主持例行記者會，中評社記者注意到，新聞發言人往日必備的西裝、襯衫、領帶一樣都不會少的“三件套”在昨日卻少了非常重要的一件，即領帶。當現場媒體記者們一臉好奇疑問時，陸慷笑容滿面地對媒體記者們解釋了背後的原因，他說，這與外交部作為中央國家機關積極參與“全國節能宣傳周”有關。



陸慷表示，大家可能注意到，我今天沒有打領帶。這是因為今天藍廳的空調冷氣不像平時那麼足，我們作了特意安排，調高了溫度。同時，我們在這裡也為大家準備了一些有關節能減排公益宣傳的小電扇和宣傳手册，歡迎記者朋友領取。所有這些安排，與外交部作為中央國家機關積極參與“全國節能宣傳周”有關。



陸慷說，本周是中國的“全國節能宣傳周”，主題是“綠色發展，節能先行”。今天恰好是全國低碳日，主題是“低碳行動，保衛藍天”。提高全社會節能意識和節能能力，推動普及綠色生產生活方式，動員全社會廣泛參與低碳行動，培育引領低碳新風尚，這是我們實現綠色低碳發展、推進生態文明建設和建設美麗中國的重要內容。



陸慷表示，外交部一直積極倡導和踐行“創新、協調、綠色、開放、共享”的新發展理念，長期以來，我們也有一個優良傳統，那就是崇尚“勤儉辦外交”，並且我們一直結合實際踐行低碳辦公、推進節能減排。建設綠色家園是各國人民的共同理想，我們願與大家一道，積極踐行節能減排，在日常工作和生活中，從我做起，從身邊小事做起，共同呵護我們的地球家園，為推動世界的可持續發展做出自己的努力。