陸慷：中美經貿分歧可以通過對話協商解決

外交部新聞發言人陸慷表示，中美建交40年的歷程一再證明，兩國之間的經貿分歧是可以通過對話協商來解決的。但是，對話協商必須建立在相互尊重、平等互利的基礎之上。（中評社 林艶攝） 中評社北京6月20日電（記者 林艶）中美貿易問題依然是6月19日外交部例行記者會的一大熱點問題，外交部新聞發言人陸慷一一回答中外媒體記者提出的相關問題，他表示，中美建交40年的歷程一再證明，兩國之間的經貿分歧是可以通過對話協商來解決的。但是，對話協商必須建立在相互尊重、平等互利的基礎之上。如果雙方都能夠本著這一態度相向而行，結果肯定是好的。



有媒體記者問道，美國貿易代表萊特希澤昨天在參院聽證會上談到中美經貿分歧時稱，與中方的對話行不通。你對此如何評論？



陸慷表示，相信大家已經注意到，昨天，習近平主席和特朗普總統通了電話。特朗普總統在通話中表示，美方重視美中經貿合作，希望雙方工作團隊能展開溝通，盡早找到解決當前兩國經貿分歧的辦法。相信全世界都希望看到美中達成協議。習主席也表示同意兩國經貿團隊保持溝通。



陸慷指出，我們多次說過，中美達成一個互利雙贏的協議，不僅符合中美兩國和兩國人民的利益，也是全世界的期盼。陸慷對提問的記者說，你剛才援引的是美國貿易代表萊特希澤大使的表態。不知大家是否注意到，昨天美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛接受媒體採訪時也表示，兩國元首通話後美國市場的反應表明，談比不談好。



陸慷強調，中美在經貿領域的分歧是可以通過對話和磋商來找到解決辦法，只要這種對話和磋商是建立在相互尊重、平等互利的基礎之上。在磋商過程中，正如習近平主席在昨天通話中所指出的，最重要的是要總體均衡照顧彼此合理關切，找到雙方都能接受的解決方案。我今天願再次重申，違背這一原則，是沒有出路的。



至於中美雙方代表團將於何時何地展開有關對話，陸慷表示，從中美兩國元首昨天通話可以看出，雙方最高層已經同意兩國經貿團隊開始接觸。



現場也有記者追問道，中方對兩國領導人在G20大阪峰會期間會晤的結果持樂觀態度嗎？陸慷對記者說，如果你問的是中方是否對中美經貿磋商前景持樂觀態度，我無法預斷。我想重申，中美建交40年的歷程一再證明，兩國之間的經貿分歧是可以通過對話協商來解決的。但是，對話協商必須建立在相互尊重、平等互利的基礎之上。如果雙方都能夠本著這一態度相向而行，結果肯定是好的。

