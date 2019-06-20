中評現場：外交部6月19日例行記者會全文

外交部新聞發言人陸慷回答中外記者提問。（中評社 林艶攝） 中評社北京6月20日電（記者 林艶）昨天下午，外交部新聞發言人陸慷主持例行記者會。期間，陸慷回答了來自中外記者提出的十一個問題，問題主要聚焦習近平主席訪問朝鮮、中美兩國元首會晤、中美經貿、一帶一路等熱點議題。以下是問答全文：



問：請問習近平主席訪問朝鮮是今天還是明天啟程？



答：中聯部發布的消息很明確。習近平主席將於6月20日至21日對朝鮮民主主義人民共和國進行國事訪問。



問：關於習近平主席訪問朝鮮，能否透露啟程時間？是明天上午還是下午？習主席抵達朝鮮之後的具體安排是什麼？



答：中方已經發布了消息。關於訪問的具體情況，我們會像過去一樣，及時充分地向大家提供。



問：習近平主席昨天同特朗普總統通話時，提到雙方將在二十國集團領導人大阪峰會期間會晤。請問兩位元首會晤將談及的議題是否確定了？之前，特朗普總統曾表示將在會晤時談及香港問題，你能否證實？特朗普總統此前接受《時代》周刊採訪時曾表示，發生在香港的遊行對香港和北京來說影響都很大。中方對此有何評論？



答：第一，關於習近平主席同特朗普總統通話，中美雙方都已經發布了消息。大家可以看到，特朗普總統表示期待同習近平主席在二十國集團領導人大阪峰會期間再次會晤，就雙邊關係和共同關心的問題進行深入溝通。習主席也表示，願意同特朗普總統在大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。至於兩國領導人具體談什麼，想必你也知道，領導人見面都會按照各自的意願，需要談什麼就談什麼，因此我也不能預斷。



至於你提到特朗普總統是否會談到香港特別行政區近期發生的事情，我可以重申，在中外交往過程中，如果外方真心善意想了解發生在中國的情況以及中國中央政府或地方政府的政策，我們對通過溝通增進了解從來都是持開放態度的。但是如果任何人或者勢力抱著先入為主的偏見，甚至懷著不可告人的政治目的試圖干涉中國內政，我們的態度也非常明確，那就是堅決反對。你剛才所說的特朗普總統的表態我沒聽說過，但我想大家都知道，特朗普總統明確說過，關於發生在中國香港的事情，他相信中國中央政府和香港特區政府能夠處理好自己的事情。

