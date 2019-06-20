中評關注：習近平訪朝鮮有重要目標

中評社北京6月20日電（記者 郭至君）中華人民共和國主席習近平於6月20日至21日對朝鮮民主主義人民共和國進行國事訪問。這是中國國家元首時隔14年再次訪問朝鮮，且正值中朝建交70周年和美朝就無核化問題協商陷入僵局之際，因此，習主席的這次訪問對兩國關係和東北亞的和平與穩定都有著重要的意義。



清華－卡內基中心的學者趙通關於習主席訪朝的主要目標進行了分析。他認為，首先，這次訪問的主要目的是進一步提升中朝關係。在中美戰略競爭加劇時期，中國將更專注於保持其在朝鮮半島的地緣政治影響力，相對於美國，對中國來說，確保其長期影響力的最佳方式將是鞏固其與朝鮮的特殊關係。



趙通表示，另一個重要目標是推進無核化談判，穩定不斷惡化的中美關係。中國通過展示其與朝鮮的獨特關係，向華盛頓方面表明，在解決重要地區問題方面，中國仍然是一個有益、建設性和不可或缺的夥伴。這可能有助於穩定不斷下滑的中美關係，向美方表明，它在與中國打交道時應該採取更合作而不是對抗的態度。



筆者認為，兩黨兩國歷代領導人密切交往，這是中朝關係的傳統，也發揮著最重要的引領和推動作用。習近平主席時隔多年對朝鮮正式進行國事訪問，不僅大大推動兩國關係向前發展，還在美朝無核化協商停滯時期給半島無核化進程注入了新的動能。



外交部新聞發言人陸慷19日在例行記者會上也對中外媒體表示，習近平總書記同金正恩委員長一年來四次會晤，開啟了兩國關係的新時代。得益於兩國山水相連的地緣優勢、良好的政治關係、民間友好基礎和經濟互補性，中朝經貿合作有著扎實的根基和光明的前景，雙方對進一步加強合作都持積極態度。人文交流是中朝關係的重要紐帶，兩國人民間天然有著深厚的友好感情。我們願同朝方一道，繼續發揚中朝友好傳統，推動兩國各領域交流合作不斷發展。對於半島局勢，陸慷也表示，“我們希望所有有關各方，特別是朝美雙方能夠繼續在合理照顧彼此關切的基礎上，按照一攬子、分階段、同步走的思路循序推進對話，談出成果、談出和平。”



習近平主席的這次出訪引發了國際輿論的高度關注。正如習近平主席在朝鮮《勞動新聞》等主要媒體發表的題為《傳承中朝友誼，續寫時代新篇章》的署名文章中寫到的那樣：“我堅信，中朝友誼這棵參天大樹一定會枝繁葉茂、萬古長青！”相信中朝領導人的這次會面會有十分積極的成果。