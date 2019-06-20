中評現場：中執會蔡英文逐一握手展現團結

黨內重量級人物陳菊、柯建銘現身中執會訴求團結。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月20日電（記者 洪德諭）民進黨19日召開中執會提名蔡英文，代表民進黨爭取2020後繼續執政，初選正式告一段落。在19日的中執會，蔡英文一進場就逐一與在場的中執委握手，挺賴的林俊憲也到場，頗有營造團結的味道，同時，蔡英文與黨主席卓榮泰在致詞時，不約而同都提到參與初選落敗的前“行政院長”賴清德並給予高度肯定，似乎是為了拉攏挺賴勢力回歸一同面對大選。



民進黨初選於13日落幕，蔡英文以8.2%的差距擊敗賴清德贏得初選。民進黨在19日召開中執會提請議決及公告民進黨2020大選提名候選人，使初選正式畫下句點。



觀察19日的中執會，包括先前因是否修改初選規則力戰群雄的挺賴中執委林俊憲、曾在賴壯大台灣車隊遊行現身的台南市長黃偉哲均出席，同時黨內重量級人物包括陳菊、民進黨“立院”總召柯建銘也抵達現場，展現黨內上下、不同立場力挺蔡英文的氛圍。



由於將被提名的關係，蔡英文也出席本次的中執會，一進場蔡英文逐一與在場的中執委握手，目的無非是訴求團結；卓榮泰與蔡英文先後的致詞，則均不約而同地提到賴清德，卓說，賴在民調出來後，展現民主風度與高度，他代表全黨向賴表達感謝與敬佩，蔡則表示，賴在初選激勵黨的士氣，藉由肯定賴清德，來拉攏在初選期間挺賴的勢力。



此外，中執會雖為開會的場合，但觀察現場氣氛，在卓、蔡致詞時不時有鼓掌聲，其中蔡致詞時停頓下來時還說“我以為你們要拍手？”，顯現氣氛相當輕鬆。