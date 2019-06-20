鄭文燦：提名後蔡英文展現親和力跟自信心

鄭文燦。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月20日電（記者 黃文杰）民進黨19日中執會正式提名蔡英文競選連任，黨籍桃園市長鄭文燦19日下午受訪表示，他聆聽蔡英文的簡單致詞，看到蔡展現親和力跟自信心，蔡英文也告訴大家，希望未來競選期間，不管是執政的效能、選舉的準備、黨內的整合都可以做得更好。



鄭文燦下午到桃園市警察局二樓大禮堂出席桃園企業聯合會致贈警察局“偵破持槍挾持人質事件有功人員獎勵金”結束接受媒體採訪，做以上表示。



民進黨初選民調13日公布，由蔡英文勝出，19日下午民進黨召開中執會公告民進黨2020大選提名候選人，蔡英文也特別出席致詞，宣示勝選目標使命必達。



黨內初選力挺蔡英文、被視為最有機會成為“蔡副手”的鄭文燦，下午也出席民進黨中執會。



媒體問鄭文燦，聽完蔡英文的致詞，對於蔡拼繼續執政四年看法？以及黨內分歧成功整合嗎？



鄭文燦說，蔡英文在接受提名的時候，發表了簡單的致詞，她表示說這個挑戰是非常大，責任也非常重，但是她有信心會贏得“總統”連任的選舉，她希望未來競選期間，不管是執政的效能、選舉的準備、黨內的整合都可以做的更好，



他說，蔡英文展現了很大的親和力，不只是跟所有的幹部表示致謝，也到中央黨部各樓層去跟黨工表示感謝，特別在初選期間，包括民調的期間，非常縝密、公平、透明的民調，可以把這樣的“總統”初選程序完成，蔡英文是展現了親和力跟自信心。



被問到民進黨初選造成的黨內分裂，賴陣營已經歸隊了嗎？



鄭文燦表示，這個黨務跟選務的準備工作，會由黨部跟蔡英文的競選團隊來推動，這個階段他還沒有辦法給予太多的資訊。