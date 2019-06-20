中評關注：年輕世代網路攻防戰　蔡能得利？

蔡英文19日在中執會表示，希望在這個選戰，能爭取更多年輕力量的支持。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月20日電（記者 洪德諭）民進黨19日召開中執會提名蔡英文爭取連任，初選正式告一段落。觀察民調，這次蔡英文初選勝出的關鍵是在年輕族群，在嘗到甜頭後，蔡英文19日在中執會提到，競選必須把聲量化為組織力量，關鍵就在於年輕世代的力量，有暗示2020大選將主攻網路、年輕族群的味道，但這可能將是一步險棋。因為可能的對手中國國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲都曾靠“空戰”贏下真正的選舉，比蔡更有經驗。



隨著民進黨19日正式提名蔡英文競選2020後，初選也隨之告終。回顧這次的初選，中執會修正初選規則納入手機民調，使得更多的年輕族群能被納入民調成為勝選的關鍵之一。



觀察這次民進黨初選民調結果，蔡英文在各年齡層中，除了50至59歲的族群中以0.1%的差距略輸前“行政院長”賴清德外，其餘各年齡層都領先賴，當中以20至29歲、30至39歲兩個族群分別領先24.8%、15.3%，成為左右勝負的關鍵。



在19日的中執會，蔡英文除了表達2020一定全力以赴、使命必達外，特別提到民主競選必須將聲量化為組織力量、把組織力量化為聲量，才會集結最大的支持力量，這之中關鍵中的關鍵，是年輕世代的力量，希望在這個選戰，能爭取更多年輕力量的支持，和我們一起改造這個“國家”，暗示2020大選的選戰主軸可能會聚焦在年輕族群並打網路戰。



蔡英文在上述兩方面有何優勢？上月“立法院”三讀通過同婚專法，對於同志議題年輕人較多站在挺同方，同婚法通過後，許多年輕人就紛紛在蔡英文的社群留言“支持蔡英文連任”，面對初選蔡英文開始用力經營網路，像是經營YouTube頻道搭網紅在年群族群中尋求曝光，此外在臉書、Instagram以圖片配短文年輕人習慣接受訊息的方式操作，獲得一定年輕人的肯定。



雖然蔡英文暗示2020將搶攻年輕族群打網路戰，不過中國國民黨高雄市長韓國瑜在去年九合一大選就是靠著“空戰”翻轉民進黨執政20年的高雄，鴻海董事長郭台銘近期與網紅開箱自住豪宅衝上YouTube排行榜第一，別忘了無黨籍台北市長柯文哲就是網路戰的始祖，在去年九合一大選一日市長幕僚的影片，還捧紅台北市副發言人黃瀞瑩，蔡英文是否真能在網路得利值得關注。