中評關注：登革熱口水大戰最後贏家落誰家？

高雄市長韓國瑜、“行政院副院長”陳其邁19日視察登革熱疫區。（中評社） 中評社高雄6月20日電（記者 蔣繼平）近期為了爭取登革熱經費補助款，中國國民黨高雄市長韓國瑜跟“行政院長”蘇貞昌展開交鋒，進行了一個多星期的“防蚊大戰”，再即將淪為口水戰之際，19日立刻由副院長陳其邁接手主導防疫工作南下高雄開會，並且宣布核撥經費給高雄，並且跟韓國瑜一起巡視疫區，來一場完美的收尾。



韓國瑜13日北上參加“行政院會”，首度跟現任“行政院長”蘇貞昌交鋒，蘇的臉書粉絲專頁當天下午就貼出院會過程的剪接影片，內容包括蘇提醒韓別說“中華民國”＋“地區”，及韓國瑜“閉目養神”畫面，讓韓國瑜大呼“被修理、被黑了”。



出席院會卻被蘇攻擊，讓韓國瑜不是滋味，直呼“做這個動作不太光明磊落，心理面覺得有點不舒服”。韓17日晚上參加直播節目時，再度喊話希望“中央”地方攜手防治登革熱，並撂下重話，若“中央”執意不給補助，“以後再得任何一個登革熱，就全部算在蘇貞昌院長頭上。”



但韓還是不斷強調“蚊子不分藍綠，登革熱不分你跟我”，他說，高雄市這次一定要把環境弄好，市民一起把家園弄得乾乾淨淨，高雄會讓自己發光發熱，希望“中央”跟高雄一起聯手滅登革熱，把補助經費核發下來。



不過韓的“把帳算在蘇的頭上”一番話，也讓蘇貞昌聽了猶如撿到槍，蘇18日受訪再嗆韓國瑜賴皮，蚊子治不好怎麼“治國”。韓國瑜受訪也反批“開院會被兩隻攝影機對著照，來設計他，‘“行政院”’不是一樣賴皮嗎？”由於不樂見變成口水大戰，韓國瑜也說“我們已經提出最強烈的呼籲了，蘇院長說願意加強補助高雄，我當場幫他鼓掌感謝他，讓院長可以趕感受到我們誠懇的拜託，現在講口水戰都沒有意思了。”



“行政院副院長”陳其邁19日來到高雄主持防治專案會議，並當場宣布高雄爭取的經費新台幣5318萬元核發。韓國瑜得知後也立刻發布訊息表示對“行政院”表達感謝，更同意陳其邁所表達防疫不分地方“中央”，一起攜手防疫。也讓這齣“滅蚊口水戰”總算落幕。



出身高雄的陳其邁2018年高雄市長選舉雖然輸了，但仍有74萬票的支持度，輸給韓國瑜15萬票，由且韓又很有機會代表國民黨出戰2020，近期每周幾乎都會到安排行程到高雄，而且民進黨也讚醞釀罷免韓國瑜，臉書已有10萬人按讚，準備製造一場“雙殺”，贏得2020又贏回高雄，高雄就是主要戰場。



檯面上中央跟高雄的防蚊大戰由蘇貞昌再跟韓國瑜不斷交鋒，蘇貞昌扮演十足黑臉，最後落幕時安排陳其邁南下高雄開會，並且主導防疫工作，並宣布核撥經費，絕對不是巧合，應該都是精心的安排，未來韓國瑜緊密參加造勢活動，陳其邁則在高雄默默耕耘防蚊，將形成極大的反差，除了可以攏絡民心更塑造暖男形象，也是接下來最大的舞台。