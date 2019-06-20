中評關注：韓台中造勢　盧秀燕不赴邀有風險

去年九合一選舉前，韓國瑜兩度到台中幫盧秀燕站台。（中評社 資料照） 中評社台中6月20日電（記者 林谷隆）高雄市長韓國瑜將於6月22日在台中市區舉辦第四場造勢活動，台中、彰化、南投三縣市韓粉都視為是自己的主場，在台中市議會國民黨團的邀請下，多位中台灣藍營要角都會到場，但是指標性的台中市長盧秀燕，卻忽然表態不會到場，初選前要保持公平競爭，在國民黨內引起不少議論。盧不赴邀，至少存在韓粉反撲、不押寶、激怒紅黑派等政治風險。



韓國瑜台中造勢，雖然是第四場活動，但卻是韓投入國民黨初選，第一個對外宣布要舉辦造勢活動的地點，5月22日消息已經曝光，後續才傳出61台北凱道造勢、68花蓮造勢與615雲林斗六造勢，挺韓人士優先選擇台中，主要原因是台中市議會國民黨團是全台第一個表態支持韓國瑜的國民黨組織，台中又是全台第二大城，非常直得深耕。



顯然，台中市長盧秀燕在一個月前，就應該知道這場活動，這段時間面對媒體詢問挺不挺韓，都不願表態，但是在活動舉辦前夕，市議會國民黨團再次提出邀請，盧卻態度明確回絕，還透過台中市新聞局對外說明不參與的理由。



盧不赴韓國瑜622台中造勢，理由是用6月11日郭台銘到台中精密園區演講，邀請她站台，她基於黨內初選公平競爭為由，拒絕了郭的邀請，所以這次韓台中造勢，她也婉拒。



盧秀燕的理由看似公平，卻存在兩個矛盾。第一矛盾是盧秀燕於3月13日曾在台中市政府，接待來訪的朱立倫，此時朱早已表態參選2020大選，盧還公開稱“朱立倫是她認定的太陽”。過去可以接待朱，現在不能與投入初選的韓、郭同台，這說不過去。



第二個矛盾是去年盧秀燕參選台中市長，韓國瑜兩度到台中公開為盧站台，盧、韓與新北市長侯友宜還組成“禿子、燕子、漢子”的三子組合，可見韓對於盧而言，不是一般的黨內同志，郭台銘去年有沒有幫過盧不知道，至少郭沒有激起一股郭流對盧的選情有實質助益，所以將韓與郭一視同仁並不是很恰當。



盧秀燕的表態，馬上引起韓粉的反撲，在盧秀燕的臉書留下幾百則訊息與憤怒標記，有人批評盧“忘恩負義”，點名花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善去年都找過韓國瑜站台，現在韓參選也公開站出來，只有盧選擇中立、保持距離，韓粉還說現在不表態，三年後就知道，激怒韓粉是第一個政治風險。



第二個政治風險在盧秀燕不站台，保持距離不表態，不願向嘉義市長黃敏惠支持韓國瑜、南投縣長林明溱挺郭台銘，兩位百里侯都一改中立態度，對心中屬意的對象提早表態，不外乎就是押寶，畢竟全台有22個縣市，藍營執政有15個，無論郭、韓誰代表國民黨參選，都有很大機率可以擊敗民進黨蔡英文，此時不押寶，等到初選後，尋求團結的人一堆，再來示好也沒有太大意義。



第三則是引起藍營紅黑派系的不滿，這也是對盧主政台中市，存在最大的政治風險，台中市議長張清照與大甲鎮瀾宮董事長顏清標都支持韓國瑜，在台中政壇已經公開的秘密，他們一個代表紅派（張），一個代表黑派（顏），纏鬥幾十年的紅黑派去年在台中市長難得團結一致支持盧秀燕，成功把民進黨林佳龍拉抬下台。



這次國民黨初選，紅黑派也一致傾向支持韓國瑜，台中市議會國民黨團率先表態，就是具體的作法，特別是顏清標去年力排眾議，主張選前黃金週再邀韓來幫盧站台，才有那場“三子同台”，現在盧秀燕卻宣佈不參與622韓國瑜造勢，這些左右台中政壇的紅黑要角，心中會有何想法。



有趣的是，在盧秀燕宣布不出席後，重情義的“標哥”顏清標18日特地跑到高雄，跟韓國瑜出席同一場公開行程，鏡頭前韓顏互動密切又熱絡，標哥的態度已將很明顯，“吃人一口，還人一斗”紅黑派扎根台中基層，重視情感連結，有些動作比言語評價更直接。



雖然距離下次台中市長選舉還有三年，到時盧秀燕要力拼連任，也得再向紅黑派拜託，到時派系表面團結，實際上卻“力有未逮”，受傷還是盧本人，如果說三年後的事情變化還很大，至少紅黑派掌握的台中市議會，對市政強力監督，盧團隊也不會太好過。