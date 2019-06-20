中評關注：韓國瑜直播進化　搶年輕族群奏效

高雄市長韓國瑜、副市長李四川、知名主持人沈玉琳10日一起上直播節目來宣傳市政。（中評社 資料照） 中評社高雄6月20日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜原本就會透過臉書直播跟粉絲互動，這也是韓的秘密武器，創造不少聲量也幫他自己平反或反映心聲，而這個武器再次進化，日前首度透過5大平台串聯直播，打入不同族群市場，更受到17直播平台年輕網友的喜愛，半小時“斗內”（Donate，贊助、捐獻）了新台幣50萬元，再度讓人看到韓的網路聲量實力。



高雄市長韓國瑜、副市長李四川、知名主持人沈玉琳10日一起上直播節目來宣傳市政，不僅是第一次讓副市長同台，該次直播更同時在5個平台上播放，分別是17直播、臉書、IG、《謝謝琳來了》YouTube頻道、以及Yahoo TV等共五個平台上串聯，當天統計五大平台共超過10萬的流量。



由於17直播的平台上可以“斗內”，主題也放在韓國瑜力推的幫助年輕未婚媽媽的“珍珠計劃”上，號召觀眾一起斗內響應公益，居然收到50萬元的“斗內”金額，17直播公司19日也將這筆款項捐給高雄市社會局的“珍珠計劃”來幫助年輕未婚媽媽。



韓國瑜過去都是獨自一個人開直播，或者找主持人、受訪對象等一起入鏡，不過話題首度要跟觀眾聊起市政議題，更開放觀眾問政，而且還找了一般人認為較正經八百的副市長李四川上陣，搭配搞笑的主持人沈玉琳，這個組合相當奇特，但也收到意想不到效果。



此外，不只透過臉書直播，升級，社群行銷分眾的概念，鎖定不同目標對象，還能增加直播總量，讓自己的政見理念可以傳達給更多人知道。媒體報道，臉書民眾大約落在18到50歲，IG使用民眾約12到30歲，而17直播通常在29歲以下，YouTube年齡層最高可以來到64歲，也就是說透過5個平台，韓國瑜就能掌握各大年齡層的收視群，等於這次也成功搶進年輕族群的平台。



負責17直播該場節目製作的聲仕傳媒節目製作人林仕鵬表示，當天在現場直播最多觀眾有5萬8千人，那天其實是很快樂的聊了40分鐘，粉絲也送了很多的“貼圖禮”，最後統計金額共有新台幣50萬元，因為配合公益活動，因此也捐贈給高雄市社會局的“珍珠計劃”，幫助年輕的未婚媽媽。



林仕鵬分析，直播半小時就能“斗內”出50萬元，已經算是很厲害的紀錄了！而且對象主要都是來自年輕人，大部分都是小金額，每次都是送100元到200元的禮物，統計下來至少有2500筆以上的捐贈紀錄，而且當中有不少首次“斗內”的。



有感受到韓市長的年輕族群魅力嗎？林仕鵬說“真的不少，真的不少”，他認為，只是很多人都轉為隱性族群了吧，哈哈哈！這次統計五個平台的串聯，數字是很可觀的，顯示大家都還是很支持韓，不然也很難“斗內”出這麼高的金額，你要叫年輕人“斗”出這麼高，是很難的。也代表年輕人認同這項施政，也願意支持這個計劃。



網友會“斗內”的點在哪裡？林仕鵬表示，韓國瑜也有在17直播經營社群，“串串眼淚是珍珠”的口號也非常簡單好懂，直播一開同時很多人一起灌進來，每個人都很想給韓國瑜貼面膜、放貓耳朵、種爆炸頭來互動，在貼的過程當中，公司也一直告訴大家，這次也是一次公益活動，大家就很支持，因此很感謝這群支持的人。