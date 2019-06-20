中評鏡頭：廈門大堵車不見廢氣　秘訣大公開

廈門市區上下班時間，特別容易堵車，尤其上高架橋週邊道路，會看到龐大車陣。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月20日電（記者 黃文杰）來廈門採訪第十一屆海峽論壇，為了趕赴其他分論壇，不得不搭乘計程車（出租車），廈門跟台灣其他城市一樣，特別容易堵車，尤其上高架橋周邊道路，值得注意的是，在龐大的車陣當中，其實不太容易看到車輛排放廢氣。



道理很簡單，廈門政府為了落實環保政策，除了大型電動公車上路，街上滿街跑的出租車、網約車，都陸續更換雙燃料清潔能源車，這幾年，更鼓勵純電動車比例。



塞在車陣，總會好奇東看西瞧，會驚訝發現，除了傳統的“閩”字開頭車牌，顏色也有些差異。



新能源汽車的車牌，目前以綠色為底色，突出來了新能源汽車的環保特點。



其中小型新能源客車專用車牌採用漸變綠色，大型新能源客車專用車牌，採用用黃綠雙拼色。



小型新能源汽車，車牌字母也有學問，第一個英文字母D、F又有差異，D代表“純電動”新能源汽車，F代表“插電式”混合動力汽車、燃料電池汽車非純電動新能源汽車。



中評社有機會搭到出租車，司機因為快要回公司交車，商議能否去加“油”，結果發現，車輛駛入加油站，停靠的是“CNG”，意味“壓縮天然氣”。



這些壓縮天然氣由車用鋼瓶儲存，不到十分鐘就加好加滿。



廈門在推動環保車，就是“一聲令下”，全數跟著汰換，去年廈門一口氣報廢更新的2584輛巡游出租車，一部分為純電動車，其餘為雙燃料清潔能源車，速度跑得比台灣快。



“純電”達到1200多輛，占20%以上，車型總量達到11種，雙燃料清潔能源車，從原來的1種增加到4種，新能源純電動車可選車型，從2種增加到7種。



在廈門搭乘台灣俗稱的“瓦斯車”，跟司機聊天，會發現，加“氣”比加“油”，動力會差些，尤其車上坐滿四人，開上坡比較吃力外。



至於“純電”車，現在充電站或更換電池技術愈來愈好，電力續航也不差，新能源純電動出租車，充電1小時可以續航約200公里，每公里成本降到0.2元。



廈門全面落實新能源政策，很多都跑在福建省甚至全大陸前面，也確實塞在車陣，不太容易看到廢氣排放，空氣品質也跟著改善。

