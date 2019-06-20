中評關注：蘇貞昌口水戰　讓藍委撿到槍

蘇貞昌打口水戰批評韓國瑜，幫藍委找到挺韓理由,也找到政治舞台。(中評社 資料照) 中評社台北6月20日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨正進行2020提名初選，高雄市長韓國瑜與鴻海董事長郭台銘形成兩強對決，“行政院長”蘇貞昌卻以登革熱疫情及防疫預算對韓大打口水戰，不但讓藍委找到“挺韓”的理由，連日助陣批蘇政治操作口水戰，也讓藍委在“立法院”臨時會期間找到舞台。



“立法院”6月17日至7月5日舉行3週的臨時會，“立院”總席次113席，民進黨68席，國民黨34席，時代力量黨5席，親民黨3席，無黨聯盟1席，無黨籍2席。藍委提案、修法案都有問題，藍委頂多只能杯葛拖延時間，根本擋不住綠委強勢通過修法、通過預算案、以及行使同意權人事案等作為。



34席藍委本身也難展現團結，每次黨團杯葛、抗議，總會有少數藍委缺席，前“立法院長”、不分區“立委”王金平認為“有失身分”，向來不配合黨團運作，現在他不參加黨內2020提名初選卻到處經營造勢、放話參選到底，更讓外界視藍委為“一盤散沙”，如果這樣下去，2020年1月11日大選暨“立委”投票，藍委想奪回“立法院”過半席次勢，必加深難度。



眾所周知，國民黨內初選不但有“接地氣”的韓國瑜，也有“實力雄厚”的郭台銘，韓郭兩強之外還有一個人緣不錯的前主席朱立倫，其他還有前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中共5位角逐者，讓藍委不願在初選階段就提前選邊站，否則日後“得不償失”，然而，這也讓藍委陷入沒有舞台營造形象的窘境。



韓國瑜6月13日出席“行政院”院會要登革熱防治預算，豈料被蘇貞昌截取短片發布“打韓”，並引發口水戰，韓國瑜忙於控制疫情及打理高雄市政，正好讓苦無表現機會的藍委找到理由，一面批蘇大力“挺韓”，一面經營形象，還可以營造黨內團結，一舉數得。

