快評：崔天凱再提“紅線”　美台都該清醒些

中評社快評／大陸駐美大使崔天凱18日在華盛頓指出，中美必須對兩國關係未來作出正確的戰略判斷，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，“一個中國原則”是中美關係的政治基礎，這條“紅線”，不可逾越。



今年1月18日，在美國亞特蘭大出席紀念中美建交40周年國際研討會時，崔天凱也提到“紅線”。他說，一個中國政策和中美三個聯合公報的基本原則依然是兩國關係的政治基礎，毫無疑問，中美關係未來能否保持穩定將取決於這條“紅線”能否得到遵守。



中美元首即將於本月底在二十國集團（G20）峰會上舉行會談。此前傳出，美國將對台出售總值逾20億美元的軍備，特朗普上任以來已3度對台軍售。美國近期頻打“台灣牌”，美台聯手在很多方面不斷衝擊“一中底線”，這是大陸無法容忍的。



崔天凱18日圍繞中美關係發展提出四點意見，包括“增進了解，避免誤判”、“相互尊重，妥處分歧”、“把握方向，加強合作”、“夯實基礎，順應民意”。其中第一點提到“避免誤判”，這既是呼籲，也是警告，美台在涉及“一中”的問題上都應該更清醒一些。



“一中”是不可逾越的“紅線”，大陸過去曾再三警告。觸“紅線”必出手，大陸並非只停留在口頭上，而是一直在做準備，在往有實質意義的領域向前推進，包括非和平手段。這是實力和意志力的較量，任意踐踏“一中紅線”有何後果，美台是清楚的。