社評：中美重開談判印證中美關係大到不能倒

大阪“習特會”同意重開貿易談判為穩住中美關係贏得“喘息期” 路透圖 中評社華盛頓6月30日電（評論員 余東暉）如果說中美關係40年磕磕碰碰，時起時落，至今依然能蹣跚前行，未陷入戰爭陷阱的奧秘所在，一條重要的經驗是，兩國高層都認識到，中美兩個大國的關係事關世界和平穩定發展之大局，後果嚴重，必須拯救中美關係於危局之中。剛舉行的大阪“習特會”同意恢復中美貿易談判，再度印證了中美關係“大到不能倒”的道理。



以往每次中美元首峰會，中國媒體都會說是舉世矚目。而此次大阪“習特會”，真正堪稱舉世矚目，全球媒體的關注度、報道量，是近年來中美元首峰會所罕見。為什麼？因為此次峰會成敗事關重大。不斷升級的貿易戰已經讓全球經濟震蕩，已經浮現的科技戰加劇美中脫鈎之勢。如果此次峰會不歡而散，中美關係脫軌之勢將提速，兩國對抗會從貿易戰快速蔓延至其它領域，後果不堪設想。



所幸的是，兩國領導人從兩國切身利益出發，同時也為世界和平穩定計，在非常困難的氛圍下，決定重開貿易談判，至少延緩了中美關係快速滑坡的勢頭。習近平在此次會晤中對特朗普強調，“中美合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好”；“不應該落入所謂衝突對抗的陷阱”。這不是中國領導人的外交辭令，而是對兩國國力和利益權衡之後發出的誠心之語。