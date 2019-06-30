韓國瑜衝刺民調　30萬人高唱客家本色

韓國瑜進場花了約20分鐘才走到舞台發表談話。(中評社 黃文杰攝) 中評社新竹6月30日電（記者 黃文杰）中國國民黨高雄市長韓國瑜“決戰2020.贏回台灣”造勢最終場今天下午4點在新竹縣政府廣場登場，韓在晚上7點20分大進場，現場民眾高喊，“庶民選總統”、“總統選庶民”！韓激昂發表演說，請大家支持，活動在8點15分左右落幕，全場高唱“客家本色”，手機燈光閃爍，氣氛超嗨。韓國瑜也不忘高喊，請大家在7月8日起的民調支持他。



韓國瑜在晚間7點20分開始大進場，由150位旗手與50位護隊開道，前新竹縣長邱鏡淳、前苗栗縣長劉政鴻等黨籍地方前任首長也陪同韓入場。雖然現場下起大雨，衛護隊全身溼透，韓粉熱情不減，“總統”好”呼聲不斷。500公尺的進場距離，韓國瑜走了約20分鐘才抵達舞台。



韓國瑜上台後，會場氣氛到達最高點，韓國瑜造勢場的首席主持人、藍委許淑華先率眾高喊“韓國瑜凍選”、“支持韓國瑜”，新竹縣長楊文科也站在韓的旁邊，表態力挺。



新竹場的主持群龎大，除了之前的主持班底，包括國民黨“立委”許淑華、台北市議員王鴻薇等人，新增的主持人很接地氣，包括新竹市議員陳慶齡、陳啟源，及苗栗前三義鄉長徐文達、現任公館鄉代會主席劉冠霆、前新竹縣青工會總會長盧麗娟等人。



韓粉發起“決戰2020－贏回台灣”造勢活動，今天最後一場來到新竹縣，營造竹竹苗團結氣勢，也被視為初選封關造勢的重要一役，韓粉目標要衝到30萬人力挺韓國瑜，支持者從下午開始不斷湧入會場；主辦單位晚上6點37分宣布，現場人數超過25萬人，由於5點07分宣布破18萬人，等同短短90分鐘，造勢會場就湧入7萬人，韓國瑜現身後，衝破30萬人。