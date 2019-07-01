中評現場：風雨無懼　香港市民撐警察（圖）

由立法會議員何君堯和香港政研會主辦的“撐警察、保法治、護安寧”撐警集會于30日下午在香港金鐘添馬公園舉行。 中評社香港7月1日電（記者 秦正陽）由立法會議員何君堯和香港政研會主辦的“撐警察、保法治、護安寧”撐警集會於6月30日下午在香港金鐘添馬公園舉行。大會宣布共有約16.5萬人出席。警方則表示，最高峰有5萬3千人參加。



立法會議員何君堯此前估計，有2000至3000人參加，並表示不會與反對修訂逃犯條例的集會比較人數。何君堯說，舉行集會是因警察於連串示威行動中被市民誤解，他支持警察執法，希望借集會為他們打氣。並指此次撐警集會並非挑釁行動，不擔心導致更多人參與七一遊行。



記者6月30日來到添馬公園，看到雖然天降暴雨，但仍有不少市民風雨無阻，前來參加撐警集會，為警隊加油。人數遠遠多於何君堯此前預估的2000至3000人。下午3時集會開始后，參加者站滿添馬公園。



金鐘地鐵站及通往添馬公園的天橋亦出現人潮。在場人士揮舞國旗及香港區旗，另有不少市民手持“阿Sir、Madam我撐你”、“支持警方嚴正執法”等標語。不少市民經過執勤警察時都表示支持，並有人在雨中為警察撐傘。



部份參加者與反對者一度發生語言衝突，不少參與者面對身著黑衣的示威者經過時發出噓聲，並進行語言譴責。但在警察維持秩序之下，基本保持了集會的和平氣氛，並未發生更激烈衝突。



據瞭解，出席此次集會的嘉賓包括基本法委員會副主任譚惠珠、全國政協常委譚錦球、全國政協委員兼警務處前處長鄧竟成、保公義撐修例大聯盟召集人兼全國政協委員黃英豪、工聯會會長兼港區全國人大代表吳秋北、港區全國人大代表王庭聰、民建聯監委會主席盧文端、藝人梁家輝、譚詠麟、鍾鎮濤等等。大會帶領參加者高喊支持警隊和特首林鄭月娥的口號。



外交部駐港特派員公署30日下午亦在Facebook以粵語發文，讚揚香港警察在專業和敬業精神方面當之無愧，由於他們的努力，令香港得以成為世界上最安全城市之一。



公署表示，警員在制服下是普普通通的子女、父母和兄弟姐妹，穿上制服，便放低喜怒哀樂，全身心為香港守法治、護安寧，值得尊敬、尊重。