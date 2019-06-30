廣西欽州鐵路集裝箱中心站開通運營

中評社北京6月30日電／6月30日，49934次中歐班列滿載70個標準集裝箱貨物從欽州鐵路集裝箱中心站發車。它將把木板、建材、電子產品等貨物，經20余天運至德國杜伊斯堡。這標誌著西部陸海新通道海鐵聯運關鍵項目——欽州鐵路集裝箱中心站正式投入運營。



新華社報道，欽州鐵路集裝箱中心站于2018年7月開工建設，一期工程佔地約1268畝，設計總裝卸能力105萬標箱／年，總投資約9億元。



中鐵聯合國際集裝箱廣西有限公司董事長吳永奇告訴記者，欽州鐵路集裝箱中心站採用國際一流鐵路場站建設標準，具備高度智能化、信息化水平，可實現“下船即上車、下車即上船”。



據了解，該中心站將大大提高運輸效率，鐵路集裝箱年裝卸能力由15萬標箱躍升至105萬標箱，裝卸車能力由現在的每天4列提升至20列以上。同時具有對整列貨車進行編解、裝卸、發運的能力，具備物流配套服務和洗箱、修箱條件和進出口報關、報驗等口岸綜合功能，實現海運、鐵路、公路集裝箱運輸無縫銜接。



在開通運營儀式上，廣西壯族自治區北部灣辦黨組書記、常務副主任魏然表示，欽州鐵路集裝箱中心站是西部陸海新通道的破瓶頸項目，是打通海鐵聯運幹線“最後一公里”、實現無縫銜接的關鍵，是廣西深度參與西部陸海新通道建設的重要舉措，該項目的建成將對構建北部灣港連接全國的鐵路集裝箱運輸網絡，打造西部陸海新通道國際門戶港具有重要的意義。