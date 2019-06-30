韓國瑜造勢大爆棚　強調台灣一定要改變

高雄市長韓國瑜630新竹造勢，以“決戰2020-贏回台灣”為主題。(中評社 黃文杰攝) 中評社新竹6月30日電（記者 黃文杰 林谷隆）中國國民黨高雄市長韓國瑜“決戰2020.贏回台灣”造勢活動最終場今天下午在新竹縣政府廣場登場，韓國瑜在台上喊出“我是客家女婿”與桃竹苗客家鄉親拉近距離，但因為太太李佳芬重感冒，所以沒有辦法陪同到場，造勢尾聲全場更高唱“客家本色”嗨翻全場。



高雄市長韓國瑜630新竹造勢，以“決戰2020-贏回台灣”為主題，本場次設定為桃園、新竹、苗栗四縣市的主場，主辦單位預估將會有15萬人到場，最後有30萬人到場。活動從下午4點到晚上8點，韓國瑜在晚間7點39分抵達，並在新竹大專院校學生擔任掌旗手陪同下大進場 ，掀起活動高潮。



韓國瑜站在台上先向竹竹苗桃鄉親問候，也謝謝他的家鄉新北中和、高雄市海內外各地的鄉親，他表示今天是光榮時刻，也是最後一場造勢，感謝大家的支持。



他說，從今天到場30萬位鄉親的表情與動作，大家都表達一種強烈的期待，期待有一個不一樣的台灣，期待下一代比我們更有出息。



韓國瑜提到，他是客家女婿，太太李佳芬是客家女兒，但是今天她重感冒，沒有辦法到場，但是他們一直努力將客家鄉親照顧好，過去在新北市設立客家文化園區，發現客家鄉親都很會打拳，武功高強，都打“流民拳”，殺傷力十足，一出拳敵人不倒，我們就完蛋，客家精神是“忠義”對“國家”盡忠，對朋友有義，對家人有愛。



他強調，政治人物就是要做牛做馬，40年前誰知道台積電、聯電，民眾誰知道晶圓，但是40年前的經國先生有看到，用15億(新台幣)來投資晶圓產業，現在新竹科學園區有5百多家廠商，每年都是上兆產值，高科技產業都是世界首屈一指。



韓國瑜也說，善良的人民期待改變，期待改變，期待政治人物，我們有壓力，時時刻刻分分鐘鍾都要思考如何讓台灣更安全，讓人民更有錢。