日本政府期待正式重啟朝鮮無核化談判

中評社香港6月30日電／鑑於美國總統特朗普和朝鮮勞動黨委員長金正恩30日舉行了第三次首腦會談，日本政府期待正式重啟無核化談判。不過，特朗普在會談後再次向媒體表示，將不會把朝鮮發射短程彈道導彈視為問題。這似乎還會引起對朝鮮主張的分階段放寬制裁或將得到允許的擔憂。



共同社消息，日方認為，若無核化磋商取得進展，將有助於實現首相安倍晉三提出的與金正恩直接對話以及解決朝鮮綁架日本人問題，對朝鮮今後的動向保持關注。



外相河野太郎30日晚就美朝首腦會談與美國國務卿蓬佩奧通電話，之後向媒體稱：“這是重啟美朝談判的重要契機，因而表示歡迎和支持。期待成為朝鮮半島無核化的一大支撐。”



外務省高官表示：“自2月美朝首腦第二次會談以破裂告終之後，談判陷入停滯。此次會談將成為朝鮮從封閉中破殼而出的契機。”政府相關人士指出：“美朝談判有了眉目以後，才能迎來朝鮮因期待經濟援助而把目光投向日本的局面。”



日本方面曾推測，美朝首腦第二次會談破裂以後，朝鮮或將出於對成為與美國溝通橋樑的期待而接近日本。安倍5月提出計劃無條件舉行日朝首腦會談。雖然日本就對話展現靈活態度，但朝方稱“必須清算過去的殖民統治”等，反復批評日本，局面未出現轉變。