1至5月中國軟件產業業務收入達2.6萬億元

中評社北京6月30日電／據工業和信息化部信息化和軟件服務業司司長謝少鋒30日介紹，2019年1至5月中國軟件產業實現業務收入2.63萬億元，同比增長14.7%。當前，中國軟件產業結構持續優化，“軟件定義”全面融入經濟社會各領域，軟件創新引擎作用更加凸顯。



新華社報道，謝少鋒是在30日在北京舉行的工信部“軟件產業發展情況”專題新聞發佈會上作出這一表述的。謝少鋒說，軟件是信息技術之魂、網絡安全之盾、經濟轉型之擎、數字社會之基，是引領新一輪科技創新的源動力。“軟件定義”正在全面融入經濟社會各領域，驅動數字經濟蓬勃發展，推動智慧社會加速演進。



近年來，工信部著力推動軟件產業高質量發展，全面支撐製造強國和網絡強國建設，取得了良好進展。據謝少鋒介紹，2018年，中國軟件產業實現業務收入6.3萬億元，同比增長14.2%；2019年前5個月，軟件產業業務收入繼續穩步增長。



“當前，中國軟件產業市場競爭力不斷增強，正在步入加速迭代、群體突破的關鍵時期，迎來從量的增長轉向質的提升的新階段。”謝少鋒表示，下一步，工信部將採取加強產業戰略指引、全面推進重大應用、重點突破關鍵軟件、深入推動融合應用、完善產業發展生態、加強軟件人才培養等舉措，支持中國軟件產業高質量發展。