PMI數據反映中國製造業轉型升級持續推進

中評社北京6月30日電／中國國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會30日聯合發佈數據，6月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為49.4%，與上月持平。



新華社報道，從分項指數來看，製造業運行既有亮點，也面臨挑戰。



一方面，數據反映生產總體保持擴張，產業轉型升級繼續推進。



從生產來看，6月份，生產指數為51.3%，雖比上月回落0.4個百分點，但繼續保持在擴張區間。在調查的21個行業中，有13個行業的生產指數位於擴張區間。



值得關注的是，高技術製造業、裝備製造業和消費品行業的生產指數為55.6%、53.3%和52.2%，環比均有所上升，且分別高於製造業總體4.3、2.0和0.9個百分點，生產景氣度穩中有升。



“這表明在當前複雜多變的經濟環境下，製造業轉型升級繼續推進，中高端製造業和消費品製造業對經濟增長的促進作用進一步增強。”國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說。



另一方面，數據也反映市場訂單增長動力偏弱，外貿發展環境趨緊。



6月份，新訂單指數為49.6%，比上月下降0.2個百分點，連續兩個月處於收縮區間。其中，反映外需的新出口訂單指數為46.3%，低於上月0.2個百分點。

