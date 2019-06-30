郭台銘：曾有很多機會拿美國護照　但我沒要

郭台銘強調自己愛這塊土地的心。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北6月30日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團創辦人郭台銘昨晚在新北市嘉年華園遊會中表示，他將鴻海總部設立在新北市就是因為熱愛這塊土地。他曾在美國住11年，有多少機會只要填表就可以拿到美國護照，但他沒有填，因為他熱愛“中華民國”，沒有“中華民國”，就沒有台灣，就沒有新北市板橋的發展，他是道地的板橋孩子，希望鄉親支持他。



郭台銘昨晚在新北市板橋區第二體育場，參與由弟媳羅玉珍擔任董事長的永真教育基金會主辦的“歡樂嘉年華”公益園遊會。郭上台時，全家總動員，包括弟弟郭台強和弟媳羅玉珍，還有妻子曾馨瑩和媽媽初永真，以及表姐、台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬都上台力挺。主辦單位宣稱現場共有10萬人前來參與這活動。



郭台銘致詞時強調，自己是懷著“感恩的心”，並以自己在板橋成長的故事，告訴民眾他了解基層老百姓的苦，強調自己就是庶民，並高喊“我不懂政治，我只會做事；我不會造勢，我只會做事。”



郭台銘說，人不能忘本，人要知足感恩，在來園遊會之前，他先到板橋慈惠宮拜拜，因為沒有媽祖讓他們遮風避雨、讓他們有飯吃；沒有板橋國小、板橋國中讓他讀書，他就不會站在這裡，感恩再感恩。



郭台銘表示，從小學校沒有分日本人、外省人、台灣人，沒有族群隔閡，他們就這樣在板橋長大，感謝板橋、新北，所有族群融合過程中，板橋最能接受外地人。板橋是個移民城市，能接受各地人，只要努力、只要打拚就有立足之地，三重、新莊等，就連雲林、嘉義北上都在新北，新北就是台灣最大移民城市。



郭台銘說，所以大家在一起不分彼此，先前鴻海總部最初在台北市，後來搬到土城，現在還是在土城，因為他熱愛這塊土地，熱愛台灣、“中華民國”。



郭台銘也提到，他爸爸做一輩子警察，直到他結婚的那一天，家裡沒有坐過沙發、也沒有一間房子，還激昂地高喊，“我了解大家的苦，了解基層老百姓的苦，我是庶民！”所以要帶大家來拚經濟，過好日子。



郭也強調，這個感恩晚會，沒有動員，沒有看到遊覽車，大家不辭勞苦從各地前來，他非常感謝，而在國民黨初選民調之前，全台就只辦這一場，他不會造勢，只會做事。