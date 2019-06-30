新華社：習特會為國際形勢注入確定性

中評社北京6月30日電／新華社發表評論員文章指出，這是一場舉世矚目的會晤。29日，國家主席習近平同美國總統特朗普在日本大阪舉行會晤。兩國元首就事關中美關係發展的根本性問題、當前中美經貿摩擦以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，同意在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋商，同意推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。這一重要會晤，傳遞了互利合作的積極信號，為下階段中美關係發展定向把舵，也為充滿不確定性的國際形勢注入寶貴的確定性。



在中美關係遇到一些困難的關鍵時刻，元首外交再次發揮重要引領作用，推動兩國關係向著正確方向發展。正如習近平主席指出的，“中美兩國雖然存有一些分歧，但雙方利益高度交融，合作領域廣闊，不應該落入所謂衝突對抗的陷阱，而應相互促進、共同發展。”中美關係要搞好，中美雙方要相互尊重、互惠互利——牢牢把握兩國元首確定的正確方向，保持各層級交往，加強各領域合作，就能妥善化解分歧，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。



今年是中美建交40週年，只有端起歷史望遠鏡回顧過去、展望未來，才能撥雲見日，看清中美關係的大勢。40年來，兩國關係發展雖歷經風雨，但始終向前發展，實實在在惠及兩國人民和世界各國人民。中美雙邊貿易額從建交時不足25億美元、人員往來每年僅幾千人次，發展到去年雙邊貿易額超過6300億美元、雙向投資存量超過2400億美元、人員往來超過500萬人次。今天，中美在雙邊、地區、全球層面開展了廣泛合作。回顧中美建交以來的40年，事實一再表明：中美合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好。



中美經貿關係事關兩國人民根本利益，事關世界繁榮與穩定。從根本上講，中美經貿合作的本質是互利雙贏。作為世界前兩大經濟體，中美之間的分歧只有通過對話磋商，尋找彼此都能接受的辦法解決，才是唯一正確選擇。此次會晤，兩國元首同意，在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋商，美方不再對中國產品加徵新的關稅。這有利於中美雙方化解分歧、解決問題。合作有原則，磋商有底線，中方有繼續談判、管控分歧的誠意，但談判應該是平等的，體現相互尊重，解決各自合理關切。在涉及中國主權和尊嚴的問題上，中國必須維護自己的核心利益。只要雙方本著平等互利的精神管控分歧、加強合作，就能真正將兩國元首共識落到實處，推動雙邊經貿關係儘快回到正常軌道。



當今世界正處於百年未有之大變局。經濟全球化的前景、應對風險挑戰的出路、人類社會的未來，引起越來越多有識之士的思考。正如習近平主席所說的，大國關係事關全球戰略穩定，大國肩上都承擔著特殊責任。中美兩國在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面發揮著重要作用，中美加強協調合作，符合兩國人民根本利益，也是國際社會普遍期待，必將為世界提供更多穩定性和正面預期。



在此次中美元首會晤開始時，習近平主席憶及48年前“小球轉動大球”的歷史佳話，既蘊含著對歷史經驗的深刻思考，也表達了推動中美關係發展的誠意與信心。只要中美雙方著眼長遠、相向而行，就一定能克服各種困難和障礙，共同推動中美關係行穩致遠，更好造福兩國人民，惠及世界人民。