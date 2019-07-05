深耕台灣六年　機電商會主任李榮民交棒　　　　

中國機電商會台北辦事處主任李榮民即將離任，台灣工商團體4日舉行歡送會。（中評社） 中評社台北7月5日電／中國機電商會台北辦事處主任李榮民即將離任，台灣工商團體4日舉行歡送會，感念李榮民逾6年來致力兩岸經貿交流。他則謙稱自己是位“服務員”，以服務為本，促進兩岸經貿合作。



中國機電商會台北辦事處，是2010年兩岸依據ECFA協定，推動雙方經貿社團互設辦事處，在歷經3年協商後，台灣方面是以台灣貿易中心上海辦事處、大陸則是以中國機電商會台北辦事處掛牌。這也是象徵兩岸邁向經貿正常化、機制化的歷史性突破。



中國機電商會第一副會長湯軍將接替李榮民成為機電商會台北辦事處的第二任主任，湯軍曾任中國對外貿易經濟合作部人事司副處長、處長，中國駐立陶宛使館經濟商務參贊，中國商務部辦公廳副巡視員、副主任，中國商務部服務貿易司巡視員，中國機電產品進出口商會第一副會長。他在大陸商務系統有人力資源、綜合管理、服務貿易、駐外經商機構和工商團體工作經歷，資歷完整。



李榮民歡送會致詞全文：



時間過得很快，一晃在台灣常駐六年半了，我也即將結束任期回大陸，今晚和大家歡聚一堂，對我來說是一次很難得的機會、很有意義的活動。



如果沒有2008年兩岸關係的歷史性轉折，今天，我們不可能歡聚在台北。回顧過去，大家一定記得這兩個重要時刻：2009年6月30日，台灣開放陸資赴台投資，開啟了兩岸投資雙向流動的新局面；2010年6月29日，兩岸簽署了《海峽兩岸經濟合作框架協定》（簡稱ECFA），兩岸經貿交流合作進入新階段。



根據ECFA規定，2012年12月12日，兩岸經濟合作委員會在廣州舉行的第四次例會宣佈，大陸方面已核准了台灣貿易中心上海、北京代表處，台灣方面也已核准了中國機電產品進出口商會台北辦事處。台灣貿易中心分別於2012年12月18日在上海、2012年12月27日在北京設立了辦事處；機電商會於2013年1月30日在台北設立了辦事處。兩岸經貿社團互設辦事機構的實現，是兩岸恢復經貿往來30多年來的歷史性突破，能夠常駐台灣，作為大陸經貿社團在台灣設立的首家辦事處主任，我深感榮幸。

