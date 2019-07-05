鍾炳耀組台南韓友會　超越初選與政黨

台南 韓友會首任會長鍾炳耀是一名藥師，經營連鎖藥局。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南7月5日電（記者 趙家麟）中國國民黨2020初選民調8日啟動，台南韓國瑜之友會訂7日正式成立，首任會長鍾炳耀5日接受中評社訪問表示，選在7日舉行韓友會成立大會，希望對韓初選民調有幫助，但台南韓友會不是看風向的西瓜派，不管高雄市長韓國瑜初選結果如何、未來是什麼身分，挺韓、宣揚韓的理念是他們長期的目標。



台南韓國瑜之友會首任會長鍾炳耀，曾在17年前參選過台南市議員，但高票落選。目前在台南經營連鎖藥局，活躍於青商會、獅子會、同鄉會、校友會等社團，兼任台南市嘉南藥理大學校友會理事長。



鍾炳耀告訴中評社，台南韓友會為民間自發性挺韓社團，7月1日已召開發起人籌備會，七位發起人鍾炳耀、廖盛芳、陳永裕、鄭明聰、郭火生、王博民、陳泳瑞，有在地的藥師、廚師、工程業、保險、科技業等民間各行各業，並沒有國民黨公職民代。他們已寄發邀請函給韓國瑜辦公室，當天將選出常務委員，並印製了500件T恤。當下首要任務是推動韓國瑜參加國民黨初選與大選的台南地區各項民間輔選事務。



鍾炳耀表示，台南韓友會，超出黨派，不是只挺韓國瑜參選2020大選，而是要長期的支持韓國瑜帶領人民要過好日子的理念。長期觀察韓國瑜，他堅守“中華民國”、強調中華文化，重視人民生活要安定，大家有錢賺，以及弱勢者能得到照顧，大人帶著小孩一起幸福成長。



鍾炳輝說，韓的理念，和一般人的心境很接近、讓人感同深受，與守護“中華民國”、傳承中華文化的人產生很大的共鳴。挺韓“庶民“總統”，不在韓個人的出身是不是庶民，而是受到平民百姓擁護、民心所向的庶民經濟生活理念。



他指出，台南挺韓的力量一直很“沉”，主要是不想造成對立。這個對立，有來自藍綠的競爭、郭韓的競爭，許多挺韓者，不希望因為表態挺韓而影響與周遭親友的關係。幾群挺韓的小圈彼此交流後，大家理念一拍即合，出來籌組台南韓友會。

