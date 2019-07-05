吳伯雄：初選有火花　有結果前一句話都不講

吳伯雄與朱立倫開心握手寒暄。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月5日電（記者 黃文杰）中國國民黨前主席吳伯雄5日接受中評社訪問表示，國民黨2020初選確實看到一些火花，但是初選結果以前，一句話也不講，“重點是初選以後”，如果再不團結，就是輸，他也認為，縱使黨內有人互不相讓，也不代表就會當選，重點還是初選之後的黨內團結。



國民黨2020初選共有5位參選人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，目前呈現郭韓兩強相爭，初選民調，將在7月8日至14日進行，7月15日公布結果。



2019年吳鴻麟先生紀念獎學金5日上午在桃園市政府地下大禮堂舉行頒獎典禮，吳鴻麟是前主席吳伯雄的父親，吳伯雄在桃園縣長任內設置，每年都舉辦，迄今將近30年，吳伯雄是以伯仲文教基金會董事長名義出席，包括國民黨“立委”吳志揚、台北市議員吳志剛兄弟及吳家人都到場，受獎學生共184人。



正在拼黨內初選的朱立倫上午受邀出席吳鴻麟紀念獎學金頒獎典禮，過去朱擔任桃園縣長任內，也是逐年參與頒發獎學金，“連續頒了八年”，不過朱離開桃園到新北市之後，沒有出席頒獎典禮，這次在國民黨初選民調倒數前三天，再度回到桃園站上頒獎舞台，顯示爭取桃園與吳家人支持，不言可喻。



頒獎典禮在桃園市政府地下大禮堂，朱立倫一抵達會場，親切跟吳伯雄等人熱情握手甚至擁抱，朱也跟“在地主人”民進黨桃園市長鄭文燦握手並交換意見。



值得注意的是，每次吳伯雄與朱立倫同台，“伯公”總愛引述當年他擔任桃園縣長，頒發“縣長獎”給朱立倫，這次朱出席吳鴻麟紀念獎學金，吳伯雄一樣“重提往事”，但是對於朱正在拼黨內初選最後衝刺，並未刻意“大力宣傳”，只說了“祝福心想事成”。



朱立倫上台致詞，感佩老縣長的愛心，也回應吳伯雄頒發縣長獎給他的故事，確實從“伯公”手中接到縣長獎，但是朱提到當年夢想是當“棒球巨星”，要到美國威廉波特打棒球，最後還是“乖乖唸書”，這份遺憾到了他擔任桃園縣長，開始推動三級（國小國中高中）棒球，讓棒球在桃園可以茁壯成長。

