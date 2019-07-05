拉脫維亞舉行猶太人大屠殺紀念活動

中評社北京7月5日電／拉脫維亞首都裡加4日舉行猶太人大屠殺紀念活動，拉總統、議長、總理分別發表講話，呼籲人民永遠銘記大屠殺死難者。



拉總統韋約尼斯在講話中說：“猶太人大屠殺慘劇的發生距今已將近80年，在大屠殺中拉脫維亞的猶太裔族群實際上被滅絕。為了平複戰爭創傷（我們）做了很多，但有些事還需要時間。”



拉議長穆爾涅采說：“大屠殺是殘忍的、不可饒恕的犯罪，這種犯罪不能重演，應當永遠銘記大屠殺死難者，要把大屠殺告訴年青一代。”



拉脫維亞猶太人社團代表在發言中強調，必須公開當年那些直接實施犯罪者的姓名，必須對一切種族主義和反猶太主義現象進行回擊。



當天的紀念活動在位於裡加的猶太人大屠殺遺址舉行，除總統、議長等拉政要外，外國駐拉使節、猶太人社團代表等也出席了活動。



1941年7月4日，占領拉脫維亞的德國納粹下令燒毀裡加所有猶太教教堂，數千名猶太人被燒死。也是從這一天起，德國納粹開始在拉大規模屠殺猶太人。據統計，1941年至1945年德國納粹占領拉脫維亞期間，共有9萬名猶太人被殺害，其中包括7萬名本地猶太人和2萬名從歐洲各國運來的猶太人。



為紀念大屠殺中的猶太人死難者，拉政府將每年的7月4日定為猶太人大屠殺紀念日。



（來源：中新網）