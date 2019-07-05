達沃斯嘉賓緣何關注中國營商環境改善和提升

中評社北京7月5日電／優化營商環境既是解放生產力，也是提升競爭力。世界銀行去年發布的《營商環境報告》顯示，中國營商環境在全球排名一次性提升32位，成為營商環境改善最大的經濟體之一。而在剛剛閉幕的2019夏季達沃斯論壇上，中國營商環境的改善和提升也成為與會嘉賓關注的重要話題。瑞士聯邦政府科技文化中心執行主任孟善能表示，中國持續開放的市場讓全球共享發展紅利，有利於企業間開展更高層次的國際合作。



營造國際一流營商環境，是中國堅定推進新一輪改革開放、實現高質量發展的關鍵一環。黨的十八大以來，中國加快推進政府職能轉變，營商環境越來越好。比如，隨著“最多跑一次”“只進一扇門”等措施在中國多地的推廣，越來越多企業已經感受到了營商環境的優化。營商環境持續優化也助力2018年中國國內生產總值（GDP）突破13.6萬億美元，對全球增長貢獻率接近30%。



建設現代化經濟體系、促進高質量發展，一個關鍵要素就是營商環境的優化改善。近年來，中國從政策便利、法治規範等多個層面推動營商環境提升，對外資釋放的吸引力在逐漸變強，相關改革更穩定、更有持續性。比如，建設自貿區、舉辦首屆進博會、制定《外商投資法》、降低關稅水平、縮減外商投資准入負面清單等等，都釋放出多重政策紅利，讓企業有了實實在在的獲得感。



“營商環境只有更好，沒有最好。”今年6月10日，國務院常務會議對下一階段優化口岸營商環境、加快提升通關便利化水平作出進一步部署。同時，海關總署、財政部、商務部等10部門也聯合印發《關於加快提升通關便利化水平的通知》，提出10條具體措施。在本屆夏季達沃斯論壇上，中國更宣布將此前規定的2021年取消證券、期貨、壽險外資股比限制提前至2020年等多項舉措。



營商環境持續優化，對外資散發出“磁吸力”。人流、物流、資金流，都是流向營商環境的高地。商務部數據就顯示，今年前5個月中國實際使用外資3690.6億元人民幣，同比增長高達6.8%的增幅，再次凸顯了營商環境持續優化對外資的“磁吸力”。多位跨國公司高管更是表示，近年來中國逐步優化的營商環境，讓本土企業的發展信心不斷增強，也讓外資企業更加看好中國市場的前景。



“栽下梧桐樹，引得鳳凰來。”在高質量發展、創新驅動等理念引領下，更加開放、包容、國際化的市場環境將吸引越來越多的企業來到中國投資。美國嘉吉公司亞太區主席施孟澤表示：“我們對中國持續改革開放的信心沒有變化，這種信心源自中國堅持全球自由貿易的主張和擴大開放的舉措。”隨著營商環境持續優化，相信高質量發展的中國經濟必將穿越風雨駛向更為廣闊的大海，為世界經濟增長注入新動力。



（來源：央視在線）