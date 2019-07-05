江西調整退休人員養老金　約339萬人受益

中評社北京7月5日電／記者從江西省人社廳了解到，江西決定同步調整企業和機關事業單位退休人員基本養老金， 預計將有339萬退休人員從中受益。



近日，江西省人社廳、財政廳共同印發的《關於江西省2019年調整退休人員基本養老金的通知》規定，今年調整的人員範圍為企業和機關事業單位2018年12月31日前已按規定辦理退休手續，並按月領取基本養老金的退休人員。此次總體調整水平按照略高於江西省2018年退休人員月人均基本養老金的5%、企業平均增幅略高於機關事業單位平均增幅的原則確定。



根據規定，此次調整繼續採取定額調整、掛鈎調整與適當傾斜相結合的辦法。定額調整退休人員每人每月增加38元，企業和機關事業單位實行統一標準。



掛鈎調整辦法有所不同。企業與繳費年限掛鈎，對繳費年限15年以下（含15年）的每人每月增加45元；繳費年限超過15年的人員，按每滿一年增加3元調整。機關事業單位與基本養老金水平掛鈎，每人每月按本人2018年12月份基本養老金的2.8%增加。



對年滿70周歲的退休人員按高齡傾斜調整標準調整。年滿70周歲不滿80周歲的高齡人員，每人每月增加30元；年滿80周歲以上的高齡人員，每人每月增加40元。



來源：新華網