澳洲通過一千五百八十億澳元減稅議案

中評社香港7月5日電／星島日報報道，澳洲國會昨日通過金額龐大的減稅措施，同意政府提出的一項十年內削減個人入息稅一千五百八十億澳元（約八千六百三十九億港元）的方案，以刺激呆滯的國家經濟。據新減稅措施，一千多萬名中至低收入澳洲民眾，本月起陸續遞交報稅表時即可享受最多一千零八十澳元（約五千九百零四港元）的退稅。



星島日報報道，澳洲今次通過該項十年間分階段減稅方案，是剛於五月連任的總理莫里森的保守派政府，新任期內首次立法勝利。自國會本周二展開大選後首次會期，政府已將爭取通過減稅方案列為首要任務。繼眾議院周二通過減稅方案，到昨日方案呈交參議院也順利過關。莫里森稱，其保守派聯盟在五月的選舉得勝，使他得到選民授權通過減稅。政府也希望藉著給予澳洲二千五百萬人口中一千多萬人減稅優惠，以刺激持續放緩且恐會陷入二十八年來首次衰退的國家經濟。



新減稅措施分三部分實行。過千萬名中至低收入澳洲民眾本月起陸續遞交報稅表時，即可享有最多達一千零八十澳元的退稅。到明年，澳洲在職人士繳交入息稅的門檻也將提高。減稅最終階段將在二〇二四年展開，屆時原本須按百分之三十二點五稅率繳稅的納稅人，稅率將降至百分之三十。莫里森說：“因此，中低收入者將保留更多的收入，可以在口袋裡有更多的錢 。”

