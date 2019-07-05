中文大學生物醫學明年誕首批畢業生

中評社香港7月5日電／星島日報報道，政府把生物科技列為本地創科發展具有優勢的四大範疇之一，大力投資硬件和配套，中文大學生物醫學學院生物醫學理學士課程首批學生明年畢業，有自幼體弱多病的學生留意到市民眼中的醫療行業僅有醫生、護士，而不了解背後人員，冀成為“生物醫學教育家”，普及知識。



近年愈來愈多科技發明涉及生物醫學，如無創產前檢查、三維打印心臟組織等，修讀生物醫學理學士課程的謝斯詠，自幼體弱多病，高中在英國讀書，為探究病的根源及藥物原理，又認為香港生物醫學有前景，毅然放棄倫敦帝國學院的學位，“回流”香港升讀大學。



謝斯詠指，平時會利用空餘時間，把所學及實驗步驟畫成圖畫，更受到教授青睞而成為教材；她又分享於研究機構的實習期間，先後跟隨兩名教授進行基因及精準醫學研究，加深對醫學遺傳學的認識。



這些經歷令她計劃成立網上平台及報讀教育相關碩士課程，以更有效地利用圖畫，深入淺出地介紹生物醫學及醫療行業，“當他們有更多的認識和了解後，才會知道在接受治療時有甚麼權利和選擇。”



同為首屆本科生的陳樂融亦認為，現在愈來愈多生物醫學及科技公司申請專利及上市，有利就業前景；來自台灣的夏志光亦計劃報讀商科碩士，未來冀運用所學，推廣科研成果，成為連接科學家與市場的中間人。

