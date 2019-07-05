日手機支付APP上線數日被盜刷5千多萬日元

中評社香港7月5日電／日本柒和伊控股公司4日發佈消息稱，可在7-Eleven便利店使用的手機支付APP“7pay”因遭遇第三方非法入侵，可能已造成約900名用戶合計損失約5500萬日元（約合人民幣350萬元）。該公司將予以全額補償。由於APP註冊量達到150萬，損失可能進一步擴大，目前已暫停所有充值和新用戶註冊。與此相關，東京警視廳新宿警署4日以涉嫌詐騙未遂逮捕了2名中國籍男子。



共同社消息，7-Eleven門店發現有人大量購買便於轉賣套現的香煙等商品。據悉非法入侵來自中國等海外。本月1日剛剛大張旗鼓宣佈上線的7pay僅僅4天之後就大幅縮小服務，本有望成為政府推進無現金支付王牌的手機支付整體信賴度嚴重受損。



負責運營的7pay社長小林強在東京召開的記者會上道歉稱，“向蒙受損失的顧客深表歉意”。他表示“將仔細調查系統是否存在瑕疵”，並表態擬向警視廳報案。7pay的服務仍將繼續，力爭早日全面恢復。



據7pay透露，有第三方以某種方式獲取了註冊賬號和密碼，冒充7pay用戶本人通過綁定的信用卡和借記卡向APP內充值，並在門店購買商品。關於賬號和密碼外洩的原委，該公司稱“詳情正在調查之中，尚不清楚”。也有專家認為該APP在安全方面存在漏洞。



被捕的是住處及職業不詳的張升（22歲）等2人。他們涉嫌在東京都新宿區的7-Eleven門店冒用東京都內一名四十多歲男性的賬戶和密碼試圖購買40條電子煙煙彈（共計20萬日元）。



非法入侵者還有可能查看了用戶在註冊時輸入的出生日期及郵件地址等。事件因2日接到用戶諮詢而曝光。



用戶若發現存在可疑的使用記錄可通過免費的緊急專線聯繫7pay客戶支持中心，電話號碼為0120-192044。