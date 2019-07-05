郭台銘：沒有王院長整合　國民黨要贏很困難

藍委王金平與郭台銘接受媒體聯訪。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月5日電（記者 高易伸）投入中國國民黨2020初選的鴻海集團創辦人郭台銘今日下午應前“立法院長”王金平之邀赴高雄路竹老家開直播。直播前郭台銘接受媒體聯訪肯定並強調，王金平對2020大選是非常重要的影響力！國民黨要贏，要認清楚這一點。如果沒有王院長來整合，將來國民黨要贏這一戰，不管誰要出來都很困難。



郭說，還好我跟王院長也是一、二十年老朋友，今天來他老家看一看，你看這個老家多麼樸實，不是大家想像中的金碧堂皇，這些紅磚瓦很古樸，王院長真讓人欽佩，我很高興來到這裡。



郭台銘5日上午在岡山海中鮮餐廳跟基層鄉親、中小企業主座談，下午則至王金平路竹祖厝開直播節目，並參觀王金平老家。



媒體現場也提問王金平說，王曾呼籲黨中央停止初選，黨主席吳敦義說不要造謠、分化團結、以訛傳訛。



對此，王金平說，沒有人造謠吧！這個是大家一個感覺，今天國民黨對自己有信心是好事情，我們非常樂觀其成，為國民黨慶幸。



王金平力邀郭台銘來祖厝參觀，還一同開直播跟網友互動。媒體提問郭台銘是否代表白派農會對郭的支持？



郭台銘說，在王院長面前我們也不敢講假話，今天院長是關公的兄弟、講義氣的，王閉一隻眼睛我就能得到很多的資源，很多農漁會、水利會都站出來，因為大家希望拼經濟。拼經濟是台灣未來4年最重要的課題，我們在王院長的祖厝裡聊天也在聊拼經濟的問題。



郭認為，農林漁牧民需要一個懂經濟，懂得設計全世界的平台的人，帶大家走出去，打世界盃、組國家隊，這一點他們都很期待。我們工業、高科技業將來跟農業結合。他們都希望台灣多攥點錢，例如螺絲產業的全球建制等，拼經濟發展各地收入是必要的。