中鋼協：鋼鐵業運行總體平穩

中評社香港7月5日電／今年以來國內鋼鐵行業運行總體平穩。5日在滬召開的“2019年（第四屆）中國鋼鐵金融衍生品國際大會”上，中國鋼鐵工業協會副會長屈秀麗表示，下半年鋼材價格仍將是小幅波動。進口鐵礦石價格大幅上漲不可持續，應趨於合理。



據新華社報道，屈秀麗介紹，今年以來，國內鋼鐵產量保持增長，產需銜接總體較好。今年前5個月國內粗鋼產量超過4億噸，同比增長10.2%。鋼材出口小幅增長，進口有所下降。國內鋼材市場總體平穩，鋼材價格小幅波動。長材市場相對較好，但板材市場壓力較大。



值得注意的是，鋼鐵行業成本大幅上升，企業效益明顯下降。今年前5個月，中鋼協會員鋼鐵企業實現利潤總額855億元，同比下降18.15%。



展望後期鋼鐵行業運行，屈秀麗認為，受環保和盈利下降等因素的影響，後期國內鋼鐵生產增速將逐步回落，下游用鋼需求的增速可能逐步減弱趨穩，預計下半年鋼材價格仍將是小幅波動。



今年以來，進口鐵礦石價格大幅上漲，上漲幅度達50%以上，有鋼鐵產量大幅增長、巴西礦難和澳洲颶風的影響，但也不排除市場過度解讀、資本進入炒作的因素，具有不合理和不可持續性。



屈秀麗表示，中國鐵礦石的供需沒有發生根本變化，國外礦山產量已逐步恢復，國產礦呈增加趨勢，鋼企生產增速將逐步回落，下半年鐵礦石可能是供大於求。中鋼協希望進一步加強調查監管力度，規範市場行為，維護鐵礦石市場的正常競爭秩序，促使鐵礦石價格趨於合理。