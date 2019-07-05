日本祭管制出口　青瓦台：將全面聽取企業意見

中評社香港7月5日電／韓國總統府青瓦台高級幕僚今天表示，為了謀求應對日本限制出口的方案，正在全面聽取韓國企業的意見。韓國媒體報道，今天起將陸續會晤韓國5大企業集團老總。



韓聯社報道，在被媒體記者指出，政府提出訴諸世界貿易組織（WTO）等措施無法有效減少韓國企業的損失時，青瓦台幕僚回答說，政府官員正在積極出面徵求財經界的建議，只是由於不是正式會議，沒有公布走訪企業調查研討的具體日程。



中央社援引報道，韓國分管經濟工作的副總理兼企劃財政部長官洪楠基、領導總統經濟幕僚團隊的青瓦台政策室長金尚祚、曾任韓國貿易代表的國家安保室第二次長金鉉宗等幕僚，日前都與三星電子等半導體行業大企業高階主管團隊，就日本限制出口關鍵材料交換了意見。



洪楠基和金尚祚今天起將陸續會晤韓國5大企業集團老總。



青瓦台幕僚表示，除了產業通商資源部、外交部等主管部門外，凡與此事相關的部會都在集思廣益、群策群力，深入瞭解企業面臨的困難，爭取制定針對性的減損方案。



報道指出，這名青瓦台幕僚還表示，韓國駐日本大使南官杓已表明希望韓日舉行高峰會談的願望，外交部門為改善韓日關係而努力，而產業通商資源部及經濟幕僚團隊則致力於為企業排憂解難。



當被問及韓方是否採取對日本軟硬兩手策略時，青瓦台幕僚回答，是不是雙軌策略不好說，只是各司其職全力以赴，目前還不是討論派遣日本特使的階段。